Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca 'Love is in the air', ambientato ad Istanbul ai giorni nostri. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 6 al 10 settembre 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 15:30.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle macchinazioni ordite da Balca per conquistare Serkan, sui dubbi di Piril sul matrimonio con Engin, sull'arrivo di Semiha all'Art Life e sul ricatto che quest'ultima farà alla nipote Eda.

Balca falsifica la relazione

Le anticipazioni di Love is in the air ci segnalano che l'azienda paesaggistica partner dell'Art Life si ritirerà dalla gara d'appalto, lasciandoli in difficoltà. Prima di sostituirla con la Harok Construction, Eda contatterà una società di revisione per controllarne la solidità finanziaria. Quest'ultima preparerà una relazione in cui dimostrerà che la Harok in passato ha avuto problemi con la giustizia. Prima che la relazione arrivi nelle mani di Eda, però, questa verrà rettificata da Balca che farà sparire la notizia. Nel frattempo, Melek e Figen scopriranno che la giovane va a trovare spesso Suzi per avere consigli su come conquistare l'amore di Serkan. Ayfer rifiuterà di lavorare con Aydan e lo chef Alexander ad una iniziativa organizzata dalla associazione benefica.

Piril non sarà molto sicura di volere un matrimonio celebrato in maniera tradizionale, mettendo in difficoltà Engin, Serkan dovrà affrontare un'intervista organizzata da Balca, suscitando la gelosia di Eda. Poco dopo, quest'ultima crederà erroneamente di aver perso la scommessa con Serkan e si recherà dal fidanzato per comunicarglielo.

Il Bolat sarà molto felice della resa della fidanzata e inizierà a programmare il loro viaggio per cenare a Parigi.

Semiha e il socio dell'Art Life

L'esito positivo della gara di appalto verrà messo in secondo piano quando i dipendenti dell'Art Life scopriranno che il socio misterioso dell'azienda è la nonna di Eda, Semiha. Saputo ciò, Eda si scaglierà contro la nonna, scoprendo i suoi piani più segreti.

Serkan vorrebbe festeggiare l'ultimo dell'anno insieme alla fidanzata ma Balca farà di tutto per allontanarli. Più tardi, la nonna di Eda andrà a trovare sua figlia Ayfer per poi allearsi con Balca per separare la nipote dal Bolat. Il giorno prima di Capodanno, Semiha presenterà all'Art Life una relazione in cui critica aspramente l'operato spesso autoritario di Serkan, denigrandolo agli occhi degli altri dipendenti. Poco dopo, minaccerà la nipote di rovinare Serkan se lei non lo lascerà, prendendo possesso dell'azienda. Eda non asseconderà la nonna e deciderà di trascorrere la serata col fidanzato, che verrà rovinata da una telefonata di Balca che lo invita a casa sua.