Diletta Leotta torna in televisione e ignora completamente Can Yaman. La conduttrice sportiva ieri sera si è raccontata nel corso della trasmissioni "Buoni o cattivi" in onda su Italia 1, dove ha avuto modo di ripercorrere la triste vicenda legata al telefono hackerato che portò alla pubblicazione di scatti intimi finiti in rete e sui social ma ha parlato anche del suo uomo ideale e di come deve essere.

L'addio tra Can Yaman e Diletta Leotta: i due conducono vite separate

Nel dettaglio, da più di un mese Can Yaman e Diletta Leotta hanno fatto perdere le loro tracce social.

I due non fanno più coppia fissa ed hanno trascorso tutta la seconda parte dell'estate ognuno per conto suo, da single a tutti gli effetti.

Una situazione che non è passata inosservata ai tantissimi fan che li seguono e che hanno avuto modo di "appassionarsi" alle varie fasi della loro storia d'amore che ormai sembra essere giunta al capolinea in maniera definitiva.

E, proprio ieri sera, Diletta Leotta è tornata in televisione per la sua prima intervista ma ha completamente ignorato Can Yaman nel momento in cui le hanno chiesto come dovrebbe essere il suo uomo ideale.

La nuova intervista di Diletta Leotta: lei ignora Can e parla dell'uomo ideale

La conduttrice sportiva non ha mai nominato l'attore turco, nonostante nei mesi scorsi abbia voluto rendere partecipi i numerosissimi fan che la seguono, della nascita e dell'evolversi di questa relazione.

"Voglio un uomo rispettoso, rispettoso dei miei spazi, della mia professione che mi porta via tanto tempo. Ma al tempo stesso deve essere uomo, deve farmi sentire donna ma anche donna indipendente", ha ammesso Diletta Leotta stilando la descrizione della persona che vorrebbe al suo fianco per affrontare la vita insieme.

'Non è facile', dichiara Leotta in tv

"Non è facile, è molto complicato riuscire a trovarlo", ha aggiunto l'ormai ex fidanzata di Can Yaman mentre la conduttrice Veronica Gentile, facendo un po' il riassunto del discorso di Diletta, ha sottolineato che cerca un uomo che la lasci libera pur sapendo che è sempre è presente.

E, alla luce di quello che sta succedendo con l'attore turco, non si esclude che Diletta possa non aver trovato queste caratteristiche nell'attore turco.

I due, prima o poi, decideranno di fare chiarezza in maniera definitiva su quanto è successo? Nel frattempo Can Yaman è concentratissimo sul lavoro e sui nuovi progetti.

In queste ore, sui social, ha pubblicato i primi scatti dal set della fiction "Viola come il mare", destinata alla prima serata di Canale 5 e in onda a partire dal 2022. Al suo fianco, come partner femminile, ci sarà l'attrice Francesca Chillemi.