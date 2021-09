Nella quarta puntata del Grande Fratello Vip 6, in onda venerdì 24 settembre su Canale 5, Alfonso Signorini ha parlato della vicinanza tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié. Terminata la diretta, il 22enne è sembrato fare un passo indietro sulla coinquilina. Nel dettaglio, Manuel ha spiegato a Nicola e Alex che in "love boat" non porterebbe la principessa.

La scelta di Bortuzzo

Complice l'assenza momentanea di Aldo Montano (lo sportivo ha avuto un impegno istituzionale) nei giorni scorsi Manuel ha ospitato nel suo letto Lulù. I due coinquilini si sono coccolati per tutto il tempo ed è scoccato anche un bacio.

Nella puntata del 24 settembre, il conduttore ne ha parlato con i diretti interessati. Bortuzzo ha sostenuto di volere vivere la situazione senza troppe pressioni. Terminata la diretta del Reality Show, il 22enne si è ritrovato in giardino con Nicola Pisu e Alex Belli. Il figlio di Patrizia Mirigliani, nel commentare il presunto flirt tra Manuel e Lulù, ha ironizzato: "Dai, prossimamente avrai modo di testare la love boat con lei". Al contrario di quanto si potesse pensare, Manuel ha "rifilato un due di picche" alla più piccola della sorelle Selassié: "Scherzi? Se dovessi andare porterei Alex Belli non Lulù". Secondo alcuni telespettatori della diretta h24, le parole del 22enne veneto sono risuonate come un dietrofront.

Il diretto interessato sembra aver lasciato intendere di non volere intraprendere una relazione dopo sole due settimane al Grande Fratello Vip. Secondo il giovane ognuno ha bisogno di vivere l'esperienza senza essere condizionato.

Lulù si dichiara al gieffino

Nel frattempo, Lucrezia Selassié ha fatto una sorte di dichiarazione a Manuel Bortuzzo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Incalzata da Signorini sul rapporto instaurato con il coinquilino, la diretta interessata ha sostenuto che può sembrare presto parlare ma al fianco di Manuel si sente sicura: "Lui è molto dolce". La più piccola delle sorelle etiopi ha affermato che persone come il 22enne, a suo avviso, sono rare da trovare al giorno d'oggi.

Inoltre, Lucrezia ha confidato di essere molto sensibile proprio come Bortuzzo: "Mi piace perché è sempre molto altruista". Infine, la ragazza non ha nascosto che per lei Manuel Bortuzzo è importante. Alcuni utenti del web, tuttavia, non credono in questa coppia. Secondo Giacomo Urtis, Manuel è una persona molto spontanea mentre Lulù sarebbe solamente alla ricerca della visibilità. Anche alcuni telespettatori, hanno sollevato dubbi su questa "ship".