Arrivano le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6, per la settimana che va dal 27 settembre al 1° ottobre e le prossime puntate della soap di Rai 1 saranno ricche di novità. Dopo la partenza di Gabriella sarà tempo di cambiamenti per il grande magazzino di Vittorio Conti, che penserà di aver trovato la giusta sostituta con Flora, ma la ragazza non piacerà a tutti. A casa Amato, invece, Tina non rivelerà a nessuno il vero motivo della sua partenza per Zurigo, mentre Salvatore si darà da fare per conquistare il cuore di Anna. Stefania sarà al settimo cielo per l'arrivo di Ezio a Milano, ma Gloria sarà preoccupata per la presenza del padre di sua figlia.

Infine, Ludovica avrà problemi con la vendita della villa e chiederà il supporto di Marcello.

Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 27 settembre al 1° ottobre

Il Paradiso delle Signore avrà Flora come nuova stilista, ma secondo le anticipazioni la scelta di Vittorio apparirà avventata ad alcune sue collaboratrici e anche ad Adelaide, che continuerà a sospettare che la nuova arrivata nasconda qualcosa. Agnese sarà quella che avrà più difficoltà a trovare una sintonia con Flora e il dottor Conti proverà a risolvere i problemi tra le due donne. Nel frattempo, Tina lascerà Milano per raggiungere Zurigo, ma la ragazza deciderà di non parlare né con il proprietario del Paradiso delle signore, né con la sua famiglia del motivo reale della sua partenza.

Gloria agitata per il trasferimento di Ezio a Milano

Le trame settimanali de Il Paradiso delle signore fino al 1° ottobre raccontano che Flora parlerà a Vittorio di una lettera ricevuta in eredità da suo padre. Nel frattempo, Ezio sosterrà il colloquio con Umberto per ottenere il posto di direttore della Palmieri e tutto andrà per il meglio.

Il padre di Stefania, infatti, potrà trasferirsi a Milano e stare vicino a sua figlia. La bella notizia renderà felice la commessa, ma preoccuperà molto Gloria e la donna deciderà di scrivere una lettera al padre di sua figlia. Tuttavia, quando la donna saprà da Stefania che Ezio è innamorato di un'altra donna deciderà di rinunciare e non gli consegnerà la missiva.

Anna non apprezzerà la corte di Salvatore: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Salvatore sarà molto affascinato da Anna e la corteggerà mandandole dei fiori, ma la ragazza sembrerà non apprezzare le attenzioni del giovane Amato. In famiglia, invece, ci sarà aria di festa grazie alla promozione di Agnese che diventerà responsabile della sartoria. Nel frattempo Ludovica avrà dei problemi, prima con le dimissioni al Circolo che saranno respinte da Adelaide e poi con la vendita della villa. La ragazza troverà conforto in Marcello, a cui chiederà come comportarsi per evitare di commettere errori.