Il Paradiso delle Signore 6 riapre i battenti. Dal prossimo lunedì 13 settembre sono in programma i nuovi episodi, in prima visione assoluta, della fortunata soap opera del pomeriggio di Rai 1 che da anni tiene compagnia a milioni di spettatori. Le riprese della sesta stagione sono cominciate già da un po' di settimane e i colpi di scena non mancheranno. Al centro dell'attenzione continuerà ad esserci la perfida contessa Adelaide, interpretata dall'attrice Vanessa Gravina, che quest'anno dovrà fare i conti con una "minaccia" esterna.

Il retroscena su Adelaide ne Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, a svelare i primi retroscena sulle nuove trame de Il Paradiso delle signore 6, ci ha pensato proprio l'attrice di Vanessa, la quale ha annunciato in una recente intervista che ci sarà l'ingresso di una nuova protagonista femminile che sarà al centro dell'attenzione e che porterà un po' di scompiglio.

"Ci sarà l'entrata di una nuova figura femminile che sarà devastante per Adelaide", ha ammesso l'attrice, aggiungendo poi che questa nuova protagonista metterà a rischio l'incolumità della contessa.

Trattasi della figlia di Achille Ravasi, l'uomo che Adelaide aveva sposato e di cui si sono perse le tracce in seguito al viaggio di nozze che fecero insieme in America.

Il giallo di Achille Ravasi: l'uomo sarà ritrovato morto

Il giallo di Achille, infatti, sarà uno dei temi principali di questa sesta stagione della soap opera in programma su Rai 1 dal 13 settembre e, dopo diversi mesi, arriverà finalmente ad una risoluzione definitiva.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6, infatti, rivelano che la contessa verrà messa al corrente del ritrovamento del corpo di Ravasi: l'uomo è morto e bisognerà far chiarezza su cosa è successo in seguito a quel viaggio di nozze.

Il ritorno della figlia di Achille a Milano, non renderà per niente tranquilla la contessa la quale, come ha svelato l'attrice stessa, si sentirà messa in pericolo. Possibile che la donna possa mettere in atto la sua vendetta contro Adelaide? Lo scopriremo da settembre in poi.

I ritmi serrati sul set de Il Paradiso delle signore 6

Intanto, l'attrice ha svelato che le riprese di questa sesta stagione si stanno rivelando particolarmente impegnative, dato che la sua Adelaide sarà una delle protagoniste assolute della soap opera. Ecco allora che i suoi ritmi sul set sono molto serrati e arrivano a toccare anche le 10/12 ore al giorno.

Per fortuna, però, Vanessa Gravina non si abbatte ed ha ammesso di essere grata a questo prodotto che le permette di entrare, ogni giorno, nelle case di milioni di spettatori italiani che seguono la soap in tv e streaming.