La storia d'amore tra Can Yaman e Diletta Leotta è stata fin da subito oggetto di grandi critiche. Molti giornalisti hanno ipotizzato che si trattasse di una relazione creata a tavolino per visibilità. Dopo mesi di silenzio, Leotta ha raccontato la sua versione dei fatti a Verissimo. Non ha avuto seguito una reazione dell'attore turco.

Diletta Leotta a Verissimo parla della sua storia d'amore con Can Yaman

Nella puntata di Verissimo del 25 settembre, Diletta Leotta ha rotto il silenzio con un'intervista in cui si è parlato anche delle sua storia d'amore con Can Yaman.

La giornalista sportiva ha rivelato a Silvia Toffanin che sia stato un colpo di fulmine. Ciò che più è pesato a Diletta era l'eccessiva visibilità di Can per la quale era difficile tenere per sé la loro vita privata: tutto, infatti finiva per apparire sui giornali. L'attore turco ha chiesto la mano di Diletta dopo circa un mese dalla loro conoscenza: questo è stato un passo troppo veloce per la giornalista.

Diletta Leotta smentisce che quella con Can Yaman sia stata una storia d'amore creata a tavolino

La giornalista sportiva ha poi proseguito la sua intervista smentendo i rumor riguardo la costruzione a tavolino della relazione con l'attore turco. Per Diletta, un sentimento non può essere pianificato, come affermato da alcuni giornalisti e dal blogger Alessandro Rosica.

Negli ultimi mesi Yaman e Diletta non hanno più condiviso foto insieme, per cui i fan hanno ipotizzato una rottura, che finora non è mai stata ufficializzata dai diretti interessati. Leotta l'ha confermata, parlando dei suoi sentimenti attuali per l'attore turco.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Storia finita, ma Diletta è ancora innamorata e spera si possa trovare un equilibrio; Can Yaman non replica

Leotta ha dichiarato di essersi innamorata davvero per la prima volta e di esserlo tuttora: "Io penso di essere innamorata e penso che quando sei innamorata un po' perdi". Diletta ha parlato di un momento non facile, "Ma in futuro non so cosa succederà.

Visto che l'amore è imprevedibile, anche la vita è imprevedibile". Silvia Toffanin le ha chiesto poi: "Ti auguri in cuor tuo che possa ricominciare?", ricevendo come risposta: "Sì, mi auguro che si possa anche trovare un equilibrio nella quotidianità. Questo è un momento giusto di riflessione che può fare bene a me e anche a Can."

Ha poi dichiarato che attualmente sono "lontani", dunque non si sentono.

Nessuna reazione da parte di Can Yaman a seguito dell'intervista. L'attore turco continua a dividersi tra allenamenti e scioglilingua sul set di Viola come il mare: sembrerebbe dare importanza solo alla carriera, senza dare indizi sulla sua vita privata.