Attimi di tensione nel corso della serata di mercoledì 29 settembre 2021, all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6.

Samy Youssef, dopo aver già discusso con Alex Belli ha avuto una nuova litigata, stavolta con Soleil Sorge. Ainett Stephens è voluta intervenire per difendere il modello e ha attaccato l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. In seguito alla richiesta di non urlare da parte dell'influencer, Ainett non è stata in silenzio e ha attaccato Soleil.

Ainett contro Soleil

La discussione avuta tra i concorrenti della casa più spiata d'Italia, Alex Belli e Samy Youssef, ha provocato una lite che ha visto come protagoniste Soleil Sorge e Ainett Stephens.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, palesemente infastidita dalle urla del modello e di Stephens, ha perso le staffe chiedendo a gran voce di smettere di gridare.

"Sembrate delle scimmie" ha tuonato la fashion blogger. Parole che non sono andate giù all'ex gatta nera la cui replica non si è fatta attendere: "Parli te che sei la prima che sta sempre a urlare", aggiungendo che non lascia mai parlare le persone. Ainett è sembrata un fiume in piena rimproverando Soleil Sorge: "Non mi fare la morale mia cara".

Ainett prende le difese di Samy

Ainett Stephens ha preso, successivamente, le difese di Samy Youssef, affermando che sin dall'inizio il modello ha tentato di parlare serenamente con Alex Belli e, invece, quest'ultimo ha utilizzato un tono di arroganza dichiarando che la situazione si sarebbe messa male.

La sudamericana ha proseguito invitando i concorrenti a tenere i piedi per terra perché sono tutti uguali. Ainett ha continuato a parlare male di Sorge in camera blu con Clarissa Selassié, sottolineando che nella puntata che andrà in onda venerdì 1 ottobre 2021 si farà valere.

Samy si scaglia contro Soleil

Samy Youssef, rimasto in giardino con il resto del gruppo, ha attaccato Solei Sorge riprendendo ciò che aveva detto Ainett poco prima, ovvero che l'italo-americana ha il vizio di parlare sopra le persone, invitandola a non dire nulla su quanto accaduto tra lui e Alex Belli.

Il modello ha poi ribattuto all'accusa di essere falso, affermando che Soleil ha definito "stalker" una persona che si è professata innamorata di lei.

Il concorrente del Grande Fratello Vip 6 si è schierato dalla parte di Gianmaria Antinolfi. Solei Sorge non è stata in silenzio e ha replicato alle parole di Samy dandogli dell'ignorante.

L'italo-americana ha, inoltre, aggiunto che Youssef è una persona falsa e che si era recato da lei a dirle che aveva compreso la situazione con l'imprenditore. "Statti buona lo dici a tua sorella", ha tuonato Soleil contro Samy.