Tra Can Yaman e Francesca Chillemi pare esserci sempre più sintonia sul set di Viola come il mare: l'attore turco, dopo aver bonariamente rimproverato la collega per la mancata puntualità sul set, ha deciso di regalarle il suo profumo Mania per farsi perdonare. Tutta la gag è stata condivisa dai due attori su Instagram, in un botta e risposta scherzoso.

Il feeling sul set: battute e regali tra Can Yaman e Francesca Chillemi

Can Yaman e Francesca Chillemi hanno mostrato, fin dalla lettura dei copioni di Viola come il mare, un certo feeling. Sulle loro Instagram stories, i due condividono momenti insieme sul set e Chillemi è vittima degli scherzosi rimproveri di Yaman: l'attore turco accusa bonariamente la collega di essere poco puntuale sul set e le raccomanda maggiore precisione negli orari.

Spesso Yaman condivide con i fan le attese della collega.

Per farsi perdonare, però, l'attore ha deciso di regalare a Chillemi il suo profumo Mania. Ecco di seguito il momento in questione:

Can Yaman e Francesca Chillemi sul set di Viola come il mare

La nuova Serie TV firmata Lux Vide ha come protagonisti l'attore turco Can Yaman e l'ex miss Italia Francesca Chillemi. I due si sono conosciuti nella puntata finale di Che Dio ci aiuti, altra produzione Lux Vide, che vede Chillemi come attrice fissa nei panni di Azzurra e, nell'ultima stagione, come comparsa nei panni del barista Gino. Si ipotizza che Yaman possa avere un ruolo fisso nella prossima stagione di Che Dio ci aiuti, ma nulla è certo.

Ritornando a Viola come il mare, le riprese della nuova serie tv sono appena iniziate: Francesca Chillemi interpreterà la protagonista Viola, mentre Can Yaman sarà Francesco Demir.

L'attore turco, in un post su Instagram, ha descritto il suo personaggio come "Super figo e spiritoso. Ha della battute curate nei minimi dettagli; è uno che lavora sodo ed è pieno di valori. Vuole fare la differenza in questo mondo, insomma è proprio buono". L'attore appare super entusiasta del suo nuovo ruolo e della compagnia sul set, ringrazia per l'opportunità e ha dichiarato di sperare di essere degno nell'interpretarlo.

Can Yaman impara l'italiano per sentirsi più a suo agio sul set

Can Yaman ha ottime basi della lingua italiana grazie agli studi in lingue durante il periodo liceale. In Italia da 10 mesi, sta perfezionando l'utilizzo della lingua: per tre ore e mezza al giorno, tra una ripresa e l'altra sul set, dedica del tempo a degli scioglilingua per sentirsi più a suo agio sul set. L'attore ha dichiarato che a Roma si sente davvero a casa. Attualmente abita proprio nella capitale insieme all'amico Roberto Macellari, spesso presente nelle sue stories su Instagram.