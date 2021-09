Domenica 26 settembre, su Rai1, è stata trasmessa la seconda puntata di Domenica In. Nel primo blocco Mara Venier ha parlato di vaccini anticovid con alcuni esperti presenti in studio mentre in collegamento c'erano Matteo Bassetti ed Elisabetta Gregoraci. Quest'ultima ha spiegato come il Principato di Monaco stia cercando di uscire dall'emergenza sanitaria, ma alcuni telespettatori non hanno gradito la posizione della showgirl calabrese.

L'episodio incriminato

In occasione del primo blocco, a Domenica In Mara Venier ha scelto di parlare dei vaccini anticovid.

Oltre a un ospite in studio, in collegamento erano presenti Matteo Bassetti, Alessandro Sallusti ed Elisabetta Gregoraci. Incalzata dalla conduttrice, la showgirl calabrese ha spiegato che Montecarlo ha delle regole più rigide sul Green Pass: "Non si può accedere in nessun luogo se non si ha una doppia dose di vaccino". Parlando di vaccini anticovid per i minori, l'ex moglie di Flavio Briatore ha fatto sapere che suo figlio Nathan Falco ha 11 anni quindi non può ricevere il siero. Tuttavia, quando avrà compiuto 12 anni, la showgirl non avrà alcun problema a far vaccinare il primogenito.

Infine, la showgirl ha fatto sapere che suo figlio per andare a scuola deve sottoporsi regolarmente a un tampone mentre le insegnanti per svolgere la propria attività devono essere vaccinate.

L'intervento di Gregoraci divide alcuni telespettatori

L'intevento di Elisabetta Gregoraci non è stato apprezzato da tutti i telespettatori. Su Twitter, alcuni telespettatori si sono scagliati contro la showgirl calabrese. Per esempio, un telespettatore ha fatto notare che la 41enne non può paragonare Montecarlo all'Italia: il primo ha 15.000 abitanti mentre la seconda 60 milioni di cittadini.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Un altro utente ha spiegato di essere stanco delle continue critiche all'Italia da parte del duo Gregoraci-Briatore. Tra i vari commenti, un utente si è chiesto quale sia l'utilità di sentire il parere della showgirl visto che abita a Montecarlo e il figlio frequenta una scuola privata: "Non credo rappresenti la maggioranza delle famiglie italiane".

Tuttavia, c'è anche chi ha apprezzato molto l'intervento di Elisabetta Gregoraci a Domenica In. In particolare, un utente si è complimentato con la showgirl e ha ribadito che le regole vanno sempre rispettate così come bisogna fidarsi dei medici. Un altro telespettatore invece ha spiegato che un genitore deve solamente affidarsi al parere degli esperti perché hanno delle prove scientifiche. A tale proposito l'utente ha spezzato una lancia a favore dell'ex signora Briatore: "Il messaggio che ha dato da mamma è semplice e chiaro".