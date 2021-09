Domenica 26 settembre su Canale 5 è stata trasmessa la seconda puntata di Amici 21. Tra gli allievi che hanno già conquistato una maglia all'interno del talent, ci sono stati anche quelli ancora in attesa di giudizio come Mattia e Nunzio. Quest'ultimo dopo essere stato eliminato, è stato protagonista di un duro sfogo in cui ha attaccato Raimondo Todaro. Il motivo? Secondo Nunzio, lo sfidante non meritava di entrare nella scuola.

Lo sfogo del ballerino

In occasione della prima puntata di Amici 21, Raimondo Todaro si è visto arrivare nel talent una "vecchia conoscenza".

Nunzio in passato ha frequentato la scuola dell'insegnante siciliano. Todaro tra tre ballerini, ha deciso di attendere una settimana prima di assegnare una maglia a Nunzio o Mattia.

Domenica 26 settembre c'è stata la tanto attesa sfida tra i due allievi per ottenere una maglia all'interno della scuola. Dopo essere stato sconfitto, Nunzio è stato protagonista di un duro sfogo sui social. Scendendo nel dettaglio, il ballerino ha accusato Todaro per la sua eliminazione: "Quando ho saputo che c'era Raimondo ho detto ai miei amici che sarei andato a casa". Nonostante tutto, il giovane aveva deciso di mettersi lo stesso in gioco. Il ragazzo ha invitato le persone a riflettere prima di dare dei giudizi: tra lui e Mattia, il "raccomandato" senza dubbi era il secondo.

'Ha fatto come Ponzio Pilato'

Secondo il punto di vista di Nunzio, Raimondo Todaro non avrebbe mai giudicato tra i due allievi. Per questo motivo ha chiamato tre giudici esterni: "Ha fatto come Ponzio Pilato, se n'è lavato le mani". L'allievo eliminato ha sostenuto di essere più forte tecnicamente di Mattia, tanto che quest'ultimo quando ha capito di essere entrato nella scuola di Amici di Maria è scoppiato in lacrime.

A detta del ballerino di latino, lo sfidante è un bravissimo ragazzo ma sulla pista da ballo non c'è mai stata competizione: "Sapeva di non avere chance contro di me". Sulla base di quanto dichiarato, Nunzio ha lanciato una stoccata a Todaro: "Non si è comportato da uomo, ha rivelato a tutta Italia che persona è".

I motivi del presunto astio

Prima di concludere, il ballerino ha spiegato perché l'insegnante di Catania avrebbe deciso di buttarlo fuori dalla scuola: "Si è vendicato di un bambino di 13 anni". Il diretto interessato ha fatto sapere di avere frequentato la scuola di danza di Todaro fino all'età di 13 anni. Secondo Nunzio, Todaro non avrebbe accettato il fatto che il ballerino scelse di lasciare la sua scuola per intraprendere un altro percorso di studi. A tale proposito, Nunzio ha sostenuto che Todaro gli abbia fatto una "ripicca" personale tanto da negargli un'opportunità irripetibile.

Al momento l'insegnante di Amici 21 non ha replicato all'attacco ricevuto, ma non è escluso che presto fornisca una sua versione dei fatti.