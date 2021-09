Terence Hill ben presto lascerà definitivamente il ruolo di Don Matteo, nella serie tv omonima di Rai 1: l'attore veneziano, infatti, ha girato l'ultima scena nella città di Spoleto nei panni del famoso parroco, dopo ben 250 puntate all'attivo e 13 stagioni.

Dalla prima messa in onda della fiction prodotta da Matilde e Luca Bernabei, con la collaborazione di Rai Fiction, sono passati oltre vent'anni, ma l'uscita di Don Matteo non segnerà la fine della celebre serie televisiva. A prendere le redini della fiction, infatti, sarà Raoul Bova che interpreterà Don Massimo.

Dopo le riprese dell'ultima scena con il personaggio di Don Matteo, la troupe e l'intero cast hanno dato il via ai festeggiamenti, ai quali era presente anche Nino Frassica, che nella fiction interpreta il Maresciallo Cecchini.

Terence Hill dà l'addio ufficiale al personaggio di Don Matteo

Dopo oltre vent'anni, Terence Hill ha dato ufficialmente l'addio al personaggio di Don Matteo: l'attore ha girato la sua ultima scena all'interno della chiesa di Santa Eufemia a Spoleto e poi ha salutato tutta la troupe e il cast con una festa dedicata.

Dopo i festeggiamenti, l'attore veneziano ha voluto ringraziare tutti i suoi fan, attraverso la pagina ufficiale del suo profilo Instagram e ha scritto in inglese: "Grazie mille a tutti".

Raoul Bova sarà Don Massimo: 'Spero di dare il massimo'

Luca Bernabei, amministratore delegato di Lux Vide ha parlato durante la diretta di "W Italia" su Rtl e ha confermato le indiscrezioni uscite già nei mesi scorsi: "Raoul Bova sarà Don Massimo in Don Matteo 13 e non porterà la tonaca". Inoltre, Bernabei ha confermato che Lux Vide ha in progetto due nuovi film con Terence Hill.

In collegamento telefonico, si è unito anche l'attore romano che prenderà il ruolo del nuovo parroco, il quale ha dichiarato: "Il nome l'ho scelto io e abbiamo avuto la benedizione di Terence (...) Non sarà un rimpiazzo, ma una storia che continua". Raoul Bova, già da diversi giorni, ha voluto immergersi nella "nuova avventura", andando direttamente sul set e confessando: "Domani ci sarà il primo ciak ed è come se fosse la prima volta (...) Spero di dare il massimo, per arrivare a vincere".

Anticipazioni Don Matteo 13: Don Massimo andrà in moto

Nel dettaglio, il passaggio di testimone da Don Matteo a Don Massimo, dovrebbe avvenire al termine del quarto episodio di "Don Matteo 13". Non ci sono ancora notizie, però, sul modo in cui avverrà l'uscita di Terence Hill dalla fiction.

Nella tredicesima stagione, il nuovo sacerdote non si sposterà più in bicicletta, bensì in moto, oltre al fatto che non indosserà più la tradizionale tonaca. Nelle settimane scorse, infatti, Lux Vide avrebbe dato il via ai casting per trovare la controfigura di Raoul Bova per delle scene girate in motocicletta. Lo stuntman ideale, deve avere dai 35 ai 50 anni, deve essere castano e alto 1,85 cm, oltre ad avere una taglia corrispondente alla 50/52 e la patente di guida per la moto.

Le riprese della nuova stagione, dovrebbero avere inizio tra la seconda metà di settembre e la prima metà di ottobre 2021.

Il cast di Don Matteo 13

Nella tredicesima stagione di Don Matteo 13, al fianco di Terence Hill e Raoul Bova, ci saranno Flavio Insinna nel ruolo del colonnello Anceschi, Nino Frassica nel maresciallo Cecchini, Maria Chiara Giannetta sarà ancora il Capitano Anna Olivieri. Inoltre ci saranno anche Francesco Castiglione, Francesco Scali, Nathalie Guetta, Pietro Pulcini, Domenico Pinelli e tanti altri.

Le nuove puntate andranno in onda su Rai 1 nel 2022.