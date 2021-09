Le nuove anticipazioni quotidiane de Il Paradiso delle signore 6 annunciano una puntata ricca di emozioni di venerdì 24 settembre. I telespettatori della soap di Rai 1 in onda tutti i pomeriggi potranno assistere all'addio di Gabriella (Ilaria Rossi) alla città e agli amici che l'hanno affiancata nella sua carriera da stilista. Per la moglie di Cosimo (Alessandro Cosentino) ci sarà una festa in cui saluterà i colleghi e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), ancora preoccupato per il posto lasciato vuoto dalla sua collaboratrice.

L'attenzione sarà puntata anche su Giuseppe (Nicola Rignanese) che chiederà a Tina (Neva Leoni) di non parlare in famiglia del suo incontro con Girolamo (Sergio Vespertino), mentre Conti troverà i disegni di Flora (Lucrezia Massari) e avrà un'intuizione che potrebbe salvare la situazione in sartoria.

Anticipazioni puntata de Il Paradiso delle signore 6 di venerdì 24 settembre

Per Gabriella arriverà il momento della partenza e nella donna si alterneranno sentimenti contrastanti. Da un lato ci sarà la malinconia per tutti i momenti trascorsi a Milano, fondamentali sia per la sua vita sentimentale che per la carriera da stilista, dall'altro ci sarà la voglia di ricominciare a scrivere una pagina nuova della vita che inizierà con Cosimo a Parigi. La festa di addio preparata per la stilista sarà molto emozionante per tutte le persone che lavorano al Paradiso delle signore. Vittorio Conti saluterà con fiducia la sua stilista e penserà a un modo per sostituirla.

Una fortunata coincidenza potrebbe aiutare Vittorio Conti

Nella puntata de Il Paradiso delle signore che sarà trasmessa venerdì 24 settembre, il dottor Conti sarà aiutato dal destino, perché troverà per caso dei disegni al grande magazzino.

Si tratta delle bozze che Flora ha dimenticato e questa coincidenza arriverà proprio poco prima che la ragazza riparta a New York.

Sarà lei la nuova stilista a lungo cercata dall'imprenditore? Giuseppe, invece, sarà ancora molto preoccupato per il grande segreto che nasconde alla sua famiglia: il signor Amato, infatti, ha concepito un figlio con l'amante in Germania e questo pensiero non gli permetterà di vivere tranquillamente il rapporto con Agnese, Tina e Salvatore.

Giuseppe Amato in ansia per l'incontro con l'amico, anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

A mettere ansia in Giuseppe, inoltre, sarà l'incontro con Girolamo in cui l'uomo chiede all'amico di far arrivare la sua lettera all'amante, perché Tina per caso si troverà a vedere i due uomini insieme.

Per tale motivo Amato chiederà a sua figlia di non parlare dell'incontro ad Agnese, sperando di evitare che tutto possa essere scoperto.