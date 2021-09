Blasting News ha intervistato in esclusiva Elisa Scheffler, showgirl, modella, giornalista, influencer (soprattutto nel settore viaggi), presentatrice e opinionista tv.

È un’artista poliedrica, italiana con origini tedesche, è nata sotto il segno dei Gemelli e nel corso degli ultimi anni ha partecipato a molteplici programmi televisivi, fra i quali Ogni Mattina, All Together Now 2 e 3, Pomeriggio 5, Tiki Taka, Temptation Island (come tentatrice), Che tempo che fa e Milan Channel.

Elisa pubblica con regolarità una rubrica di viaggi ‘in viaggio con Elisa’ e intervista personaggi famosi, per il quindicinale Eva 3000.

Tra un impegno e l’altro Elisa ha risposto a una serie di domande per descrivere gli aspetti che più la rappresentano.

Intervista a Elisa Scheffler

Ciao Elisa, come hai trascorso l’estate?

“Molto bene ed è volata, nonostante tutto. Ho scelto volutamente di rimanere nel nostro Bel Paese viaggiando tutta l'estate tra Sicilia, Campania, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte, unendo l'utile al dilettevole. L'Italia è davvero meravigliosa. Fra una meta e l'altra, ho trascorso anche un po' di tempo a casa sul Lago di Garda, dove sono cresciuta. Poi, nemmeno il tempo di rientrare a Milano e a fine agosto era già tempo di ripartire alla volta di Roma per una produzione tv che vedrete presto in prima serata, ma di cui al momento non posso svelarvi altro”.

Una suggestione o un’emozione che ha caratterizzato questo periodo?

“In primis, ti direi introspezione, perché ho riflettuto tanto durante questi lunghi mesi, anche se non mi sono persa d’animo e ho lavorato sodo. Fermarmi mi ha portato a una maggiore selezione e ricerca di qualità, in un periodo in cui a volte mi sono sentita impotente per ciò che stavamo e stiamo vivendo”.

Immagina di potere utilizzare la bacchetta magica o la macchina del tempo. Quale sceglieresti e per fare cosa?

“Scegliere entrambe non sarebbe male. O forse la bacchetta magica potrebbe bastare a esaudire tutti i miei desideri, anche quelli temporali? Chissà…”

Un oggetto o un dettaglio che non deve mai mancare nel tuo look?

“Anche nella semplicità, secondo me, la cura dei dettagli è fondamentale.

Per esempio, la manicure e la pedicure devono sempre essere perfette, anche se si sta a casa in tuta o c'è il lockdown. Come accessorio, indosso sempre dei piccoli orecchini”.

‘Nella vita cerco verità e magia, qualità e non quantità’

Elisa è…

“Una donna indipendente che cerca ogni giorno di crescere e migliorarsi, tra gli alti e bassi della vita e le imperfezioni di ogni essere umano. Tentar non nuoce, recita un antico proverbio”.

Un cosa che non sopporti? E una a cui non sai resistere?

“Non sopporto le falsità, i finti perbenismi e chi mi vuole fare fessa. Sono molto autentica come persona e, quindi, probabilmente o mi si ama o mi si odia. Non so resistere a essere me stessa e a qualcosa di speciale.

Nella vita cerco verità e magia, qualità e non quantità”.

Secondo il tuo punto di vista, cos’è la seduzione?

“Qualcosa di innato e che ognuno esprime a suo modo. Può essere un gesto, uno sguardo, il modo di camminare o stare seduti... Il fascino è indescrivibile...”

Un aspetto del tuo carattere che ti rappresenta maggiormente?

“Uno solo è riduttivo e non mi rappresenterebbe. Il carattere è come un diamante e ha tante sfaccettature. Tra queste, determinazione, versatilità e pragmatismo sono, senza dubbio, caratteristiche che mi appartengono”.

Il tuo primo pensiero al mattino? E l’ultimo prima di dormire?

“Penso a bere un caffè rigorosamente doppio e che mi attende una nuova bella giornata! Se la sveglia suona presto, penso che vorrei rimanere a dormire ancora un po', perché il sonno è molto prezioso.

Quando vado a letto penso a tante cose tra cui idee e progetti, finendo spesso con lo smartphone tra le mani a fare qualcosa... a quel punto dopo un po' crollo senza più pensare (ride)”.

In chiusura di questa intervista, un pensiero a piacere…

“Vita via est (La vita è un cammino). Prendendo spunto da questa massima latina, auguro a tutti una bella camminata a testa alta e piena di felicità. Grazie ai lettori per aver dedicato del tempo a leggermi e a voi di BlastingNews per l'intervista: ogni momento è prezioso e ogni cosa mai scontata”.