Nelle prossime puntate di Love is in the air, in onda su Canale 5, Eda proverà a baciare Serkan per fargli tornare la memoria, ma quel gesto scaturirà una strana reazione dell'architetto. Infatti, davanti a Eda e agli amici, chiederà a Selin se vuole diventare sua moglie.

Serkan ha cancellato i suoi ricordi

Serkan rientrerà a Istanbul insieme a Selin. Dopo l'incidente aereo avrà completamente dimenticato l'ultimo periodo della sua vita, così il ragazzo farà solamente affidamento sulla sua ex e in più tratterà male Eda. Infatti, proprio a causa di Selin, lui si convincerà che la ragazza sia una arrivista, che ha provato a cambiarlo solamente per arrivare a conquistare il 45% delle azioni dell'Art Life.

Lui non si renderà minimamente conto, invece, di quanto Eda lo conosca e di quanto abbia bisogno di lei, ma avrà un piccolo presentimento quando, dopo tanto tempo, entrerà di nuovo in possesso del suo laptop. Ovviamente non si ricorderà la password e sarà Eda a ricordargliela: 4931381, ovvero le coordinate della stella che Serkan ha regalato alla ragazza all'inizio della loro storia d'amore. Quando l'architetto sentirà l'aneddoto, lo definirà un gesto abbastanza stupido: "Serkan il robot", purtroppo, tornerà più smagliante che mai. Eda ci rimarrà male per quelle parole, ma escogiterà un piano per provare a fargli tornare la memoria.

Serkan chiede in moglie Selin

Per Eda, Serkan potrebbe riacquistare la memoria se lei lo baciasse e deciderà di agire subito, la sera stessa: infatti a casa Bolat si terrà un festa per celebrare il suo rientro.

Durante il party, però, Selin rimarrà appiccicata a lui, cercando di tenerlo lontano dal resto del gruppo. Lui sarà un po' spaesato, visto che la maggior parte delle persone presenti (come Ayfer, Melo e Ceren) non se le ricorda.

A ogni modo, finalmente, Selin si staccherà da Serkan ed Eda passerà all'attacco. Quando si avvicinerà a lui, il cuore dell'architetto inizierà a battere all'impazzata e la ragazza gli dirà: "La tua mente può anche dimenticarmi, ma il tuo cuore no".

Così prenderà il suo viso tra le mani e lo bacerà, sotto gli occhi increduli di tutti, Selin compresa. Serkan non la prenderà per niente, infatti le dirà: "Mi hai già eclissato una volta, non lo farai di nuovo". Così si alzerà, prenderà la mano di Selin e le chiederà davanti a tutti se vuole diventare sua moglie.

Eda restituisce l'anello a Serkan

Eda rimarrà sconvolta da tale proposta, così deciderà di restituire a Serkan l'anello di fidanzamento che le ha donato. Selin penserà che la ragazza l'abbia fatto perché, finalmente, si è resa conto di come le cose tra loro sono serie, ma non sarà così. Eda la inviterà ad andare cauta con il matrimonio perché, come ha già imparato dalla sua esperienza precedente con Ferit, le cose possono cambiare da un momento all'altro.

A ogni modo Serkan inizierà ad avere qualche ricordo di Eda, infatti in ufficio chiederà acqua e limone, definendoli due elementi "utili per alleviare lo stress". Eda si sentirà sollevata, perché quel metodo glielo ha insegnato lei, ma l'architetto ricorderà questo dettaglio?