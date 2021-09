Chiara Ferragni e Fedez sono soliti a condividere la loro quotidianità sui rispettivi account social. Per questo motivo, i due coniugi hanno mostrato anche il primo giorno di scuola di Leone. A quanto pare, i "Ferragnez" per il loro primogenito hanno scelto la Saint Louis School. Una scuola dal sapore internazionale, ma non proprio abbordabile per tutti visto il costo esorbitante della retta annuale.

Leone a scuola

Su Instagram, la coppia di coniugi ha postato la foto del primo giorno di scuola di Leone. Il bambino con lo zainetto ha sbuffato prima di varcare il cancello dell'istituto scolastico.

Nello scatto pubblicato, alcuni utenti hanno notato la particolare divisa indossata dal bambino.

Nel dettaglio, Leone ha indossato pantaloni corti blu, scarpe da ginnastica, camicia bianca e un maglioncino con uno stemma. Quest'ultimo non è passato inosservato agli occhi dei followers più attenti. Lo stemma infatti, appartiene alla Saint Louis School. La scuola è bilingue e ha varie sedi a Milano: all'interno dell'edificio si respira un'aria internazionale.

I costi annuali

I "Ferragnez" per Leone hanno scelto una scuola non proprio alla portata di tutti. L'istituto prevede tre campus: infanzia, primaria e secondaria. I costi variano in base al campus frequentato: l'iscrizione al primo anno per la scuola dell'infanzia ha un costo di 2.800€ mentre dal secondo in poi si passa a 1.800 euro.

Considerando tutte le spese, il duo Ferragni-Fedez dovrà pagare all'anno ben 11.370€.

Come spiegato sul sito dell'istituto, la retta deve essere versata in due rate: la prima il 10 settembre mentre la seconda il 10 gennaio. Ma non è tutto, sul regolamento si legge che i bambini da 3 a 6 anni devono essere dotati di un iPad. I pranzi invece, sono esclusi dal costo della retta e variano in base alla sedi della scuola.

Il commento dei fan

Lo scatto del primo giorno di scuola di Leone ha ricevuto moltissimi like. Tuttavia, il pensiero degli utenti è stato contrastante: da un lato c'è chi si è complimentato per la scuola scelta mentre dall'altro c'è chi l'ha criticata per gli eccessivi costi annuali. Ad esempio, un utente ha sostenuto che Fedez e Ferragni si battono per qualsiasi cosa ma poi per il loro primogenito hanno scelto una scuola privata.

Altri utenti hanno sottolineato che spendere 11mila euro di retta è eccessivo per mandare il figlio alla scuola dell'infanzia. Al contrario, numerosi fan della coppia si sono complimentati. Tra i vari commenti c'è anche chi ha pensato che Leone fosse uno dei protagonisti della serie di Netflix "Elite" per via della particolare divisa scolastica.

A quanto pare, i due coniugi hanno scelto la scuola che ritenevano più opportuna per il loro bambino senza farne un problemi di costi.