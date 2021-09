Continua su Canale 5 la programmazione della Serie TV americana Beautiful che viene trasmessa ogni giorno con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 6 a domenica 12 settembre, Steffy reagirà in maniera brusca contro Hope, che ha deciso di tenere Kelly con Beth e Douglas fino a quando non guarirà. Inoltre Bill si accorgerà di essere stato manipolato da Quinn e vorrà tornare con Katie, mentre Brooke penserà a come riconciliarsi con Ridge.

Thomas è preoccupato per i comportamenti di Steffy

Nelle puntate di Beautiful che saranno mandate in onda dal 6 al 12 settembre, Steffy avrà molti problemi a risollevarsi dopo l'incidente e pure le attenzioni di Thomas nei suoi confronti non contribuiranno a farla stare meglio.

Intanto Bill perdonerà Liam per essere giunto in ritardo in ufficio e non potrà che essere fiero di quello che sta facendo. Lo Spencer senior elogerà il figlio che si sta occupando di Kelly e Beth. Inoltre Justin e Wyatt saranno impegnati nella risoluzione di un importante contratto.

Nel frattempo Hope si prenderà cura di Kelly e la terrà a casa sua in modo che possa giocare con Beth e Douglas. La Logan inizialmente penserà di accompagnarla il giorno dopo da Steffy, ma successivamente propenderà per tenerla con sè. Steffy quando apprenderà la notizia non sarà per nulla felice e si scaglierà contro Hope. Di fronte agli stani comportamenti della Forrester, pure Thomas sarà preoccupato.

Steffy chiede a Finnegan dei farmaci per allievare i dolori

Secondo le anticipazioni televisive fino al 12 settembre, Liam sarà molto in ansia per l'atteggiamento di Steffy e discuterà di tutto questo con Bill, Justin e Wyatt. Intanto la Forrester sarà ancora molto infuriata perché le manca sua figlia e non avrà alcuna intenzione di ascoltare Hope, che l'ha invitata a più riprese di controllare le sue condizioni di salute.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Inoltre il dottor Finnegan sopraggiungerà nel momento in cui si sta tenendo un acceso diverbio tra le due sorellastre.

Nel frattempo Liam inizierà a pensare che tenere Kelly lontano dalla madre potrebbe essere stato un errore, aggravando la situazione psicologica della ragazza. In tutto questo Finnegan parlerà apertamente con Steffy della sua dipendenza dai farmaci, mentre Bill farà dell'ironia sulla presenza del dottore in casa della Forrester.

Quest'ultima è consapevole di avere bisogno di aiuto, ma l'unica persona per cui ha fiducia è Fin. Il dottore le farà presente che prima di ogni cosa dovrà curare il suo stato interiore, ma la ragazza continuerà a chiedergli dei medicinali per allievare i dolori.

Bill vuole tornare con Katie

In base agli spoiler della prossima settimana, Finnegan rivelerà a Steffy che lei è ormai dipendente dagli oppioidi e che è destinata a peggiorare. Intanto Eric spererà che il rapporto burrascoso tra Brooke e Quinn non finisca per compromettere il suo matrimonio con Quinn. Nello stesso tempo il Forrester senior inviterà Ridge a lottare per non perdere la sua famiglia per mano di Bill.

Nel frattempo lo Spencer si renderà conto di essere stato manipolato da Quinn e deciderà di voler riconquistare il cuore di Katie. Infine le sorelle Logan capiranno che è stata la Fuller ad escogitare il piano diabolico per separare Ridge da Brooke, con quest'ultima che rifletterà su come poter tornare con il suo storico amore.