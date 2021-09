I "Ferragnez" sono finiti al centro del clamore mediatico. Nei giorni scorsi, la coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez è stata immortalata dai paparazzi mentre discuteva animatamente sullo yacht: lui urlava mentre lei è scoppiata in lacrime. Secondo alcuni utenti del web, il litigio tra i due sarebbe stato inventato. Il motivo? Per sponsorizzare il nuovo brano del cantante lombardo.

L'episodio incriminato

I due coniugi hanno deciso di trascorrere gli ultimi giorni di vacanza in Costiera Amalfitana. Ospiti sullo yacht di Diego Dalla Valle, l'imprenditrice digitale e il cantante sono stati paparazzati mentre discutevano animatamente.

Come riportato dal settimanale Chi, i motivi della lite non sono stati resi noti.

Chiara e Federico (nome del rapper) hanno preferito non parlarne sui social. Tuttavia, nel giorno dell'anniversario di matrimonio dei Ferragnez, il cantante ha deciso di portare la sua consorte su una piattaforma allestita sul Lago di Como. Come regalo, Fedez ha dedicato un nuovo brano a Ferragni: "Mi fai venire voglia di futuro". Poi, il rapper ha cantato: "Litigare con te è meglio del cinema".

I dubbi di alcuni utenti del web

Il diverbio tra Chiara Ferragni e Fedez ha spaccato l'opinione pubblica. Secondo alcuni utenti del web, la lite potrebbe essere stata una messa in scena per promuovere il nuovo brano del cantante.

Un utente ha sostenuto che i post pubblicati sugli account dei "Ferragnez" vengono decisi mesi prima. I fan dei due coniugi non vedono il marcio in quello che fanno i due, perché è il loro lavoro.

Secondo l'utente in questione, però, Chiara e Federico mostrerebbero una favola che non esiste sui social: "Spettacolarizzano tutto".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Infine, la persona che ha sollevato il dubbio si è detta convinta che il mondo non è perfetto ma non è neanche come lo vogliono mostrare Fedez e Ferragni.

Leone alle prese con il primo giorno di scuola

Al momento, Chiara Ferragni e Federico Lucia hanno preferito non commentare i dubbi sulla lite avvenuta nei giorni scorsi. Al contrario, la coppia ha postato sui social il primo giorno di scuola del primogenito.

A quanto pare, la divisa scolastica di Leone non è passata inosservata agli occhi degli utenti più attenti.

Lo stemma ritratto sul maglioncino del bambino è quello della Saint Louis School. Stando alle indiscrezioni, la retta per frequentare la scuola dell'infanzia si aggira intorno agli 11.370€ esclusi i vari pranzi: il costo va suddiviso in due rate a settembre e gennaio. L'iscrizione al primo anno costa 2.800€ per poi passare a 1.800 dagli anni successivi. La scuola è bilingue e ha varie sedi sparse per Milano. Infine, sul regolamento scolastico si legge che tutti i bambini iscritti da 3 a 6 anni devono essere muniti di un iPad.