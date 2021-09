L'attesa sta per terminare. Giampaolo Morelli tornerà a breve nei panni dell'ispettore Coliandro, il personaggio nato dalla penna di Carlo Lucarelli. La serie poliziesca, giunta all'ottava stagione, sarà uno dei titoli con cui la Rai aprirà la nuova stagione televisiva. Il primo dei quattro appuntamenti, diretti dai Manetti Bros e - per la prima volta - da Michela Cocotta, andrà in onda mercoledì 15 settembre alle 21:20 su Rai 2. Lo "stile" dell'ispettore sarà sempre lo stesso. A tal proposito Morelli ha sottolineato quanto sia importante mantenere intatto il suo personaggio che ha definito "un poliziotto di serie B con il miraggio della serie A".

Giampaolo Morelli anticipa: 'Evolvere? L'ispettore Coliandro sarà sempre sé stesso'

Per i fan l'ispettore Coliandro è un personaggio iconico. Il suo successo sta nell'essere diverso dagli altri poliziotti televisivi. Perciò, è importante che mantenga immutate le sue caratteristiche. Ne è convinto anche l'attore che da quindici anni veste i panni del protagonista, Giampaolo Morelli. In un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni l'interprete e regista napoletano ha dichiarato: "Non si cambia un cult. Ma quale evolvere? Coliandro sarà sempre sé stesso. Cambieranno, invece, la realtà intorno all'ispettore e i casi da affrontare". Perciò, il protagonista sarà ancora una volta l'irruento, imbranato e stravagante ispettore amato da milioni di telespettatori.

Anticipazioni L'ispettore Coliandro 8: tra le partner Sabrina Impacciatore e Nicoletta Romanoff

Anche nell'ottava stagione, Coliandro sarà coinvolto in storie rocambolesche, affiancato da una partner diversa in ogni episodio: Sabrina Impacciatore, Chiara Martegiani, Nicoletta Romanoff ed Elena Sotju. Le quattro attrici interpreteranno quattro donne molto diverse tra loro: una simpatica giornalista-detective, la sensuale figlia del commissario De Zan, l'algida sorella di un noto gallerista e una furba spia dei servizi segreti francesi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sempre nel corso dell'intervista, a proposito dei personaggi femminili, Giampaolo Morelli ha dichiarato: "Le donne che l'ispettore incontra lo portano in mondi più grandi di lui. Lui si illude di conquistarle, ma poi resta solo".

La trama dei quattro episodi de L'ispettore Coliandro 8

Come è stato già anticipato l'ottava stagione de L'ispettore Coliandro sarà composta da quattro episodi in onda a partire dal 15 settembre in prima serata su Rai 2.

Anche stavolta l'impacciato poliziotto risolverà complicati casi, superando prove spericolate da cui uscirà pieno di ammaccature, ma senza onori, perché qualcun altro si prenderà il merito.

Nell'episodio, "Intrigo maltese" l'ispettore si troverà coinvolto nelle indagini di una giornalista su un traffico internazionale.

In "Kabir Bedi" aiuterà Jamila, una spia francese, a fare saltare un traffico di droga.

Ne "Il tesoro nascosto" Coliandro indagherà con la glaciale Francesca, la sorella di un gallerista vittima di un regolamento di conti tra loschi mercanti d’arte.

Nell'episodio "Il fantasma", infine, il protagonista dovrà sventare un attentato mafioso ai danni del commissario De Zan, con la collaborazione della figlia di quest'ultimo, la seducente Aurora.