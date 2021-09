Una ventata di novità soffierà presto ne Il Paradiso delle Signore. La sesta stagione della soap in partenza il 13 settembre sarà caratterizzata da alcuni cambiamenti che daranno vita a nuove storyline.

Come è stato anticipato nel corso dell'estate, tra chi uscirà di scena e chi, invece, rientrerà, ci sarà un gran "traffico" di personaggi. Nel viavai del grande magazzino spunterà anche qualche volto familiare, ma soltanto per poche puntate. Sarà il caso di Cosimo Bergamini. A tal proposito, si può già anticipare che le sue brevi apparizioni non saranno connesse alla moglie Gabriella.

Stando alle dichiarazioni rilasciate da Alessandro Cosentini, il giovane non tornerà per la moglie, ma per questioni legate "agli affari del padre".

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6, Cosentini: 'Cosimo non ritorna per Gabriella'

Le anticipazioni diffuse dalla produzione non svelano molto sulle trame di settembre. Al contrario, le dichiarazioni rilasciate dagli attori nel corso dell'estate sembrerebbero aprire a nuovi scenari. Recentemente, in un'intervista ad Alessandro Cosentini è saltato fuori che il personaggio da lui interpretato farà ritorno ne Il Paradiso delle signore 6 per un breve periodo di tempo. Ma quali sono le motivazioni che riporteranno Bergamini Junior a Milano? Come i telespettatori hanno visto alla fine della quinta stagione, Cosimo ha deciso di lasciare il capoluogo lombardo e di trasferirsi con la madre e la moglie a Parigi.

L'interprete calabrese ha anticipato: "Cosimo non ritornerà per amore di Gabriella, bensì per questioni legate agli affari del padre". L'attore ha anche aggiunto che ci sarà una sorpresa, ma che al momento non può svelare di cosa si tratta.

La 'questione Ravasi' a un punto di svolta: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

A quanto pare, stando alle dichiarazioni rilasciate da Alessandro Cosentini, per saperne di più su Cosimo e il suo ritorno bisognerà attendere la ripartenza della soap in programma per il 13 settembre. Tuttavia, sul web continuano a circolare rumor su un presunto legame tra il rientro di Cosimo e la risoluzione del giallo su Achille Ravasi (Roberto Alpi), la cui scomparsa verrà chiarita nel corso delle puntate della sesta stagione.

Se dovesse essere così, cosa avrà scoperto Cosimo sulla scomparsa del marito di Adelaide (Vanessa Gravina)? Come il pubblico ha avuto modo di vedere nella passata stagione, Arturo Bergamini (Riccardo Diana) aveva scoperto qualcosa sulla scomparsa dell'avvocato Ravasi e ricattava la famiglia Guarnieri. Qualche tempo dopo la sua morte, il figlio Cosimo ha iniziato a indagare su cosa sapeva il genitore e ha accusato Umberto (Roberto Farnesi) di aver ucciso il cognato.

I Guarnieri accolgono Marco di Sant'Erasmo: spoiler Il Paradiso delle signore 6

Tra i personaggi de Il Paradiso delle signore, oltre ai ritorni e alle partenze, ci saranno delle new entry. Tra queste, recentemente, è apparso sul web il nome di Orazio Caputo, giovane attore che potrebbe vestire i panni del nipote di Adelaide, Marco di Sant'Erasmo, uno dei volti inediti in arrivo nella soap.

Il nuovo membro del cast, apparso in una storia Instagram in compagnia della contessa, è stato subito al centro di alcune indiscrezioni. Secondo i rumor in rete, il nuovo arrivato a Villa Guarnieri potrebbe innamorarsi di Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena), creando scompiglio nel rapporto tra la giovane ereditiera e il barista Marcello Barbieri (Pietro Masotti).