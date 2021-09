Nuovo spazio dedicato alle novità su Fino all'ultimo battito, la serie tv con protagonista l'attore Marco Bocci, nei panni di uno stimato cardiochirurgo.

Gli spoiler della terza puntata che sarà trasmessa il 7 ottobre in prima serata sui teleschermi di Rai 1 raccontano che Diego Mancini sarà alle prese con la salute di Cosimo Patruno. Il boss, infatti, apparirà in pessime condizioni dopo essere stato colto da un grave malore.

Anticipazioni Fino all'ultimo battito, terza puntata: Cosimo colto da un grave malore

Le anticipazioni di Fino all'ultimo battito, riguardanti la terza puntata in programma giovedì 7 ottobre in prima visione tv preannunciano inediti colpi di scena per i propri fan.

Nel primo episodio della serata, Cosimo riuscirà a far crollare tutte le accuse che pendono nei confronti di Diego. Purtroppo per il cardiochirurgo i problemi non saranno ancora finiti, visto che si troverà ostaggio del boss Patruno. A tal proposito, quest'ultimo sarà colto da un grave malore, che richiederà l'interno del dottor Mancini. Alla fine, l'uomo dirà che Cosimo necessita di una trasfusione di sangue.

Intanto, Elena (Violante Placido), la compagna del protagonista, scoprirà che Anna sta aiutando Mino con una campagna social.

Diego aiuta il boss Patruno a superare una nuova crisi

Nel secondo episodio della fiction "Fino all'ultimo battito", sarà organizzata una serata di beneficenza per raccogliere denaro per acquistare il dispositivo di assistenza ventricolare per aiutare la piccola Vanessa a superare la malattia.

Diego sarà chiamato con estrema urgenza al capezzale di Cosimo. Le condizioni del boss Patruno desteranno la preoccupazione di sua moglie Rosa, tanto che il dottor Mancini cercherà di aiutarlo a superare questa nuova crisi. Inoltre, il cardiochirurgo sarà costretto a insegnare alla signora Patruno il posizionamento degli elettrodi dell'holtel.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Infine ci sarà un colpo di scena che riguarderà la piccola Vanessa. La bambina scomparirà dall'ospedale in cui è ricoverata in attesa del trapianto cardiaco.

Dove siamo rimasti

Nella seconda puntata trasmessa il 30 settembre, Diego sarà costretto a curare una dei mafiosi ferito durante l'evasione di Cosimo. Il cardiochirurgo, a questo punto, deciderà di consegnarsi alla polizia dopo essere rimasto impigliato in un vortice di menzogne.

Il padre di Vanessa, invece, inizierà a fare delle indagini sull'integrità morale di Mancini.

La nuova fiction con protagonista l'attore Marco Bocci è trasmessa ogni giovedì sera su Rai 1 oppure in streaming sulla piattaforma gratuita di "RaiPlay".