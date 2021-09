Clima caldo all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, dove in queste ore la maggior parte dei concorrenti si è scagliato contro Soleil Sorge, accusandola di aver pronunciato delle frasi razziste. Il motivo? Durante una discussione avvenuta il 29 settembre in casa, l'ex volto della trasmissione di Maria De Filippi ha usato il termine "scimmie" mentre parlavano Ainett e Samy dopodiché, rivolgendosi ai ragazzi, ha sbottato dicendo che non capisce il significato delle parole.

Un modo di fare che ha scatenato accese polemiche, al punto che Soleil nel pomeriggio del 30 settembre è scoppiata in lacrime.

Soleil Sorge accusata di razzismo nella casa del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, le ultimissime sul Grande Fratello Vip 6, rivelano che molti inquilini della casa di Cinecittà hanno puntato il dito contro Soleil, ritenendo che con le sue parole abbia offeso sia Ainett che Samy.

Colei che si è maggiormente infervorita è stata Raffaella Fico che, fin dal primo momento, ha tacciato l'ex volto di Uomini e donne, di essere stata razzista.

Immediata la reazione di Soleil che ha subito rigettato al mittente le accuse, dopodiché nel pomeriggio non ha trattenuto le lacrime.

Dopo le pesanti accuse, Soleil scoppia in lacrime

Sorge, infatti, è scoppiata in lacrime e ha puntato il dito contro i suoi compagni di gioco, ritenendo che in quel modo volevano soltanto ferirla.

"Volevano solo massacrarmi in puntata strumentalizzando una tematica importante. Questa è strategia di gioco", ha sbottato Soleil in lacrime che sostiene così di essere stata vittima di un complotto da parte dei suoi stessi compagni di gioco all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6.

Successivamente, Soleil è tornata a parlare di questo avvenimento con il resto del gruppo, tra cui Raffaella Fico e la stessa Ainett Stephens, che non ha gradito per nulla il modo di fare della Sorge.

Lo sfogo di Soleil al GF Vip dopo le accuse

"Non ha un senso logico, in base alla persona che io sono, che io abbia detto scimmia in senso razzista.

Perché per me non esiste una cosa del genere", ha precisato ancora una volta Soleil.

Immediata la reazione di Ainett che continuava a essere ferma sulla sua posizione, ribadendo il fatto che non si conoscono bene e di conseguenza si basano sulle parole e sui pensieri che vengono espressi all'interno della casa del GF Vip.

Come si risolverà la questione? Soleil ha già fatto sapere che, nel corso della puntata serale di venerdì, chiederà scusa in diretta al pubblico e a coloro che si sono sentiti offesi dalle sue parole. Basterà per evitare che il GF Vip prenda dei provvedimenti? Lo scopriremo nel corso della diretta del reality show.