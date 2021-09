Nuovo spazio dedicato alle notizie su Fino all'ultimo battito, la nuova serie tv delle reti Rai con protagonisti gli attori Marco Bocci e Bianca Guaccero.

La trama della seconda puntata in programma il 30 settembre in prima visione sui teleschermi di Rai 1 svelano che Cosimo Patruno scomparirà dopo essere evaso dal carcere. Diego Mancini, invece, deciderà di costituirsi alla polizia, poi in ospedale arriverà Vanessa bisognosa di cure.

Anticipazioni Fino all'ultimo battito, seconda puntata: Cosimo fugge di prigione

Le anticipazioni di Fino all'ultimo battito riguardanti la seconda puntata che i telespettatori avranno modo di vedere giovedì 30 settembre dalle ore 21:30 su Rai 1 annunciano grandi novità.

In dettaglio, Cosimo (Fortunato Cerlino) scomparirà nel nulla dopo essere riuscito a fuggire di prigione. Intanto, la pm Panzini sarà certa che dietro l'evasione di Patruno ci sia un basista all'interno della struttura ospedaliera. Per questo motivo, Diego (Marco Bocci) entrerà nel panico.

Rosa (Bianca Guaccero), invece, sarà molto in ansia per Cosimo in quanto teme che possa riallacciare i contatti con suo figlio. La donna, infatti, era riuscita a tenere Mino lontano dal mondo corrotto del nonno.

Mino e Anna si avvicineranno pericolosamente. Infine, quest'ultima deciderà di offrire una chance a Rocco, il padre biologico.

Diego Mancini decide di parlare con la polizia

Nella seconda puntata di Fino all'ultimo battito trasmessa il 30 settembre, Diego sarà costretto a curare uno dei mafiosi, rimasto ferito nella tentata evasione.

Per questo motivo, Mancini rischierà di essere scoperto dalla consorte, tanto da essere sempre più immischiato in un vortice di menzogne più grande di lui.

Il dottore, a questo punto, deciderà di parlare con la polizia, ma l'arrivo di Vanessa in ospedale cambierà le carte in tavola. Diego deciderà di provare a salvare la ragazza prima di consegnarsi alle autorità competenti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tuttavia, il padre di Vanessa inizierà a sospettare della buonafede di Mancini dopo aver saputo del trapianto di Paolo. Alla fine, l'uomo deciderà di informare l'ispettore Santoro.

Dove siamo rimasti

Nella prima puntata della Serie TV, la serenità di Diego Mancini e Elena viene minata dalla malattia al cuore del loro figlio Paolo.

Il primario di cardiologia ha compiuto un gesto eticamente inaccettabile, tanto da metterlo in cima alla lista dei trapianti al posto di Vanessa, una ragazzina altrettanto bisognosa di cure.

Il medical drama con l'attrice Bianca Guaccero va in onda ogni giovedì sui teleschermi di Rai 1, mentre le puntate già andate in onda possono essere riviste sulla piattaforma on demand di "Rai Play".