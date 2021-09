La sesta edizione del GF Vip è iniziata da meno di una settimana, ma si starebbe già muovendo qualcosa tra i concorrenti. I telespettatori, infatti, hanno notato i primi avvicinamenti nella casa, quelli che potrebbero dare vita ai tanto attesi flirt. Le sorelle Hailé Selassié, ad esempio, sono state sorprese dalle telecamere mentre facevano ipotesi sui coinquilini con i quali potrebbero avere delle storie: Manuel Bortuzzo e Samy Youssef i preferiti di Lucrezia, Clarissa e Jessica.

Il presunto piano delle sorelle etiopi del GF Vip

A circa sette giorni dall'inizio della nuova edizione del GF Vip, i telespettatori hanno già notato i primi avvicinamenti tra gli inquilini.

Nella casa, infatti, ci sarebbero già scambi di sguardi e potenziali attrazioni fisiche, quelle che darebbero il via ai primi amori davanti alle telecamere.

I fan del reality-show hanno sottolineato l'affinità che le tre sorelle Hailé Selassié avrebbero con due concorrenti: Manuel e Samy sono stati beccati più volte vicinissimi ad almeno una delle principesse etiopi.

L'altra sera, però, alcuni spettatori della diretta su Mediaset Extra hanno intercettato un discorso tra le ragazze che sta facendo pensare: le giovani si sarebbero rese protagoniste di un dialogo che tanti hanno interpretato come un accordo per creare dinamiche amorose tra le mura di Cinecittà, ovviamente coinvolgendo due bei compagni d'avventura come Bortuzzo e Youssef.

I commenti dello scettico pubblico del GF Vip

Le telecamere del GF Vip, dunque, hanno sorpreso le sorelle Hailé Selassié mentre commentavano i flirt che potrebbero nascere tra loro e i compagni di reality-show.

"Si sono organizzate con chi provarci. Hanno scritto bene il copione", ha esordito uno spettatore su Twitter, raccogliendo parecchi consensi e pareri negativi sulle tre giovani.

"Jessica ha detto a Clarissa che la vedrebbe bene con Samy e Lulù con Manuel. Clarissa, però, ha detto che ha fatto promesse fuori", questo messaggio riassume quello che si sono dette le concorrenti in merito ai coinquilini ai quali potrebbero avvicinarsi sentimentalmente nei prossimi giorni.

"Ma le sorelle che si organizzano finte storielle?

Mi sento male", "Tutti a shippare Lulù con Manuel e lei che tre giorni fa piangeva per un altro, mentre le sorelle la vedrebbero bene con Samy", "Loro sono entrate con l'intenzione di attaccarsi a qualcuno per assicurarsi consensi", "Non fatevi abbindolare da queste che sono furbe", "Lulù prima sta con Manuel e poi con Samy, ma poi dicono che l'altro giorno piangeva per un altro. La vedo un attimo confusa", questi sono solo alcuni dei tweet che sono stati scritti nelle scorse ore sul piano che Lucrezia, Clarissa e Jessica starebbero ordendo per restare al centro dell'attenzione del pubblico.

Manuel Bortuzzo preferito del GF Vip 6

In questi primi giorni di reclusione nella casa del GF Vip, gli spettatori hanno notato un inizio di legame tra Lucrezia e Manuel.

I due sono stati spesso sorpresi dalle telecamere mentre si scambiavano abbracci o tenerezze, segno che tra loro sta nascendo un feeling.

L'arrivo di Samy tra le mura di Cinecittà, però, potrebbe rimettere tutto in gioco: Jessica e Clarissa, infatti, si sono accorte che la sorella non disdegna affatto la vicinanza del modello egiziano, quindi non escludono che tra loro potrebbe esserci un flirt.

Bortuzzo è sicuramente uno dei concorrenti più amati della sesta edizione, tant'è che è stato eletto il preferito in molti sondaggi e anche dai compagni d'avventura: l'ex nuotatore è rientrato nella "top 5" dei vipponi più apprezzati in casa, ottenendo l'immunità dalle nomination della seconda puntata.