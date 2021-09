Sophie Codegoni e Soleil Sorge son due concorrenti ufficiali del GF Vip 6: Alfonso Signorini e la produzione del reality-show, dunque, anche quest'anno hanno attinto da Uomini e donne, come è stato con Andrea Zelletta pochi mesi fa. Alcuni influencer si sono esposti per contestare la scelta degli addetti ai lavori di inserire nel cast della nuova edizione due ragazze note soprattutto per i loro amori da copertina o per flirt veri o presunti.

Tre inquiline ufficiali al GF Vip 6

Salgono a tre i concorrenti ufficiali della sesta edizione del GF Vip: ad oggi, sabato 4 settembre, sono state confermate nel cast tre donne molto diverse, due delle quali hanno la stessa 'madre' televisiva.

Oltre a Katia Ricciarelli, lunedì 13 settembre varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà un'ex corteggiatrice e un'ex tronista di Uomini e Donne: Soleil Sorge e Sophie Codegoni stanno per debuttare come vippone del reality-show di Canale 5.

L'ex fidanzata di Luca Onestini e di Jeremias Rodriguez, ad esempio, è stata inserita nell'elenco degli inquilini poche ore fa, ed è stata descritta come una persona agguerrita e pronta a tutto pur di emergere nell'affollato gruppo di protagonisti delle nuove puntate del format Mediaset.

I pareri social sulle nuove concorrenti del GF Vip

Dopo che Soleil è stata confermata nel ruolo di concorrente del GF Vip 6, due esperti di Gossip si sono esposti per commentare la notizia, e l'hanno fatto con parole non proprio tenere.

Amedeo Venza, ad esempio, su Instagram ha scritto: "Lei televisivamente è inutile. Non ha nulla da insegnare a nessuno. Poi nel privato sarà una bella persona, vedremo".

Più duro, invece, è stato Alessandro Rosica, che sempre sui social network ha tuonato: "Lei è il nulla cosmico con niente da raccontare, così come la collega e socia Sophie".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'esperto di gossip, dunque, ha paragonato Sorge e Codegoni quando ha aggiunto: "Inventeranno storie e litigi. Ci faranno divertire, ma a che prezzo?". Il romano ha anche sostenuto che la maggior parte dei personaggi famosi che parteciperanno al reality-show, avrebbero un passato "marcio" alle spalle: "Questo vuol dire tantissimo lavoro per me, non vedo l'ora".

Da U&D al GF Vip: il percorso di Sorge e Codegoni

Alessandro Rosica potrebbe non avere tutti i torti nell'aver fatto un paragone tra due delle concorrenti ufficiali del GF Vip 6. Soleil e Sophie, infatti, hanno alle spalle un percorso televisivo molto simile, cominciato negli studi di Uomini e Donne qualche tempo fa. La bella Sorge ha esordito davanti alle telecamere nel ruolo di corteggiatrice di Luca Onestini, mentre la futura compagna di reality è stata una tronista della precedente edizione del dating-show. Le storie d'amore che sono nate davanti a Maria De Filippi, sono durate pochissimo ed hanno lasciato spazio ad altri flirt veri e presunti.

La ragazza di origini americane è un personaggio pubblico da più tempo rispetto a Codegoni (che ha debuttato su Canale 5 solo un anno fa), tant'è che ha già partecipato a varie trasmissioni ed è stata in copertina per le relazioni col fratello di Belen, con Marco Cartasegna e forse anche con Gianmaria Antinolfi (possibile inquilino della casa).

Da tempo, inoltre, sia Sophie che Soleil esercitano la professione di influencer: questo dettaglio, però, cozza un po' con quello che ha dichiarato Alfonso Signorini nel recente passato. Il presentatore del GF Vip, infatti, aveva precisato di non voler più puntare su fashion blogger o star del web: dopo il successo che ha ottenuto Tommaso Zorzi, si voleva evitare una ripetizione ospitando a Cinecittà sue fotocopie.