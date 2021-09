Quando mancano pochi giorni alla prima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha rilasciato, al suo settimanale Chi, interessanti dichiarazioni sia sul cast, che sul regolamento un po' rivisto del programma. Il conduttore si è opposto alla messa in onda in differita della diretta 24 ore su 24 ed ha chiesto alla rete più elasticità nei confronti dei possibili errori e gaffe che i concorrenti potrebbero fare nella casa. A proposito dei vipponi, è stata confermata l'esclusione in extremis di due figlie d'arte, Anna Lou Castoldi e Jasmine Carrisi.

Anticipazioni sul nuovo GF Vip

Lunedì 13 settembre andrà in onda la prima puntata della sesta edizione del GF Vip: Alfonso Signorini, infatti, sta per riaprire le porte della casa più spiata d'Italia a ben 22 concorrenti.

Quando gli è stato chiesto se ci sono state delle esclusioni eccellenti tra i candidati al ruolo di vippone, il presentatore ha ammesso: "Sandra Milo era un’idea che avevo avuto l’anno scorso ma che, purtroppo, non si è potuta realizzare, mentre Anna Lou e Jasmine erano state cercate quest’anno, ma poi, per motivi diversi, non abbiamo potuto averle".

Le figlie di Al Bano e Loredana Lecciso e di Morgan e Asia Argento, dunque, sono state vicinissime al reality show di Canale 5 ma, per ragioni ancora sconosciute, non sono rientrare nel gruppo d'inquilini.

Il conduttore ha anche confermato che Raz Degan avrebbe chiesto 500.000 euro per partecipare al suo programma, ma anche altre celebrità si sarebbero spinte oltre facendo richieste di cachet spropositati, che ovviamente sono state rifiutate.

Le puntate in programma prima del debutto del GF Vip

Tra le tante domande alle quali ha risposto Alfonso prima dell'esordio del GF Vip 6, spiccano quelle sulla durata che avrà il programma quest'anno.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Visto che la quinta edizione è andata avanti molto di più rispetto a quanto previsto prima del via, stavolta Signorini preferisce non fare pronostici, lasciando fare al pubblico e anche un po' al caso.

"Neanch’io lo so. L’anno scorso avrei dovuto fare tre mesi e sono diventati sei, quest’anno potrebbe essere lo stesso ma dipende anche dall’evoluzione del programma.

La tv è fatta d'incognite", ha fatto sapere il presentatore.

Voci che sono circolate nell'ultimo periodo, però, sostengono che Mediaset starebbe valutando la possibilità di allungare di tanto la trasmissione qualora gli ascolti fossero soddisfacenti o comunque in linea con quelli del GF Vip 5. Quella che inizierà il 13 settembre, infatti, potrebbe essere l'edizione più lunga della storia del format (si parla di nove mesi di reclusione per i concorrenti).

I protagonisti del GF Vip 6

I personaggi famosi che lunedì prossimo entreranno nella casa del GF Vip, sono 22 (24 se si contano le tre sorelle Hailé Selassié, figlie dell'imperatore d'Etiopia, che gareggeranno come un solo concorrente).

Il gruppo che è stato ufficializzato in questi giorni, però, dovrebbe essere diviso tra la prima e la seconda puntata (in onda già venerdì 17): alcuni futuri vipponi, infatti, sono già in isolamento in albergo mentre altri non ancora.

Dando un'occhiata alle storie su Instagram che Sophie Codegoni ha pubblicato il 7 settembre, si apprende che è ancora a Milano: Soleil Sorge e Alex Belli, invece, sono in una camera d'hotel in attesa di esordire nel reality show.

Tra gli inquilini più discussi ancor prima del via spicca Tommaso Eletti. Il giovane è conosciuto per aver partecipato all'edizione 2021 di Temptation Island con l'ormai ex fidanzata Valentina Nulli Augusti. Il pubblico di Canale 5 sta storcendo il naso per la scelta della produzione del GF di puntare sul geloso 21enne, anziché su altre celebrità.