Lunedì 13 settembre 2021 inizierà la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il Reality Show con al timone nuovamente Alfonso Signorini deve ancora cominciare che già sono scattate le prime polemiche. Infatti, le prime immagini della casa più spiata d'Italia che ospiterà i concorrenti del programma sono terminate sul web per errore e, così, i fan più attenti del GF Vip non si sono lasciati sfuggire l'occasione di scattare alcuni screenshot della location. Dai fotogrammi rubati è emerso che nella Casa sarebbe appeso il quadro che ritrae l'immagine del bacio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, che già nella passata edizione del reality show aveva fatto discutere.

Il quadro del bacio tra Gregoraci e Pretelli

Nel corso del Grande Fratello Vip 5 il rapporto speciale tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli ha tenuto banco dall'inizio sino alla decisione della calabrese di abbandonare il reality per trascorrere le festività natalizie in compagnia del figlio Nathan Falco, avuto dalla relazione con Flavio Briatore. L'ex velino di Striscia la Notizia ha corteggiato la showgirl sperando di conquistarla, ma senza riuscirci, perché la conduttrice è stata sempre chiara nel non avere l'intenzione di oltrepassare la soglia dell'amicizia. C'è stato, però, un momento, in cui per via di un gioco, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sono finiti per scambiarsi un bacio in piscina, iniziando a passare ogni giornata insieme.

Di quell'attimo di intimità tra la calabrese ed il materano si era molto discusso nel tempo, anche perché il conduttore del programma Alfonso Signorini ha cercato di incentivare i due ex gieffini ad iniziare una love story. Il bacio tra Gregoraci e Pretelli divenne un quadro che, a quanto pare, sarà affisso nella casa più spiata d'Italia nella sesta edizione.

La reazione dei fan dei Prelemi

I fan dei Prelemi, ovvero la coppia composta da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi non ha gradito la decisione della produzione del Grande Fratello Vip 6 di mettere nella casa di Cinecittà la foto che ritrae il momento del bacio tra il ragazzo lucano ed Elisabetta Gregoraci. Fu proprio dopo l'abbandono del gioco da parte della calabrese che Pretelli finì per avvicinarsi all'influencer italo-persiana.

In realtà nell'appartamento che ospiterà gli inquilini del GF Vip 6, molte cose sono proprio come l'anno scorso e non mancano le immagini che ritraggono alcuni momenti delle edizioni precedenti. Gli utenti della rete hanno immediatamente puntato il dito contro Alfonso Signorini, reo di non aver rispettato Pretelli e Salemi, spingendo così, ancora una volta per Elisabetta Gregoraci.

Dalla sua la calabrese non si è mai intromessa nel rapporto di coppia tra l'ex velino e la piacentina che vivono la loro relazione d'amore.