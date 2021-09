Dopo l'ingresso nella casa del GF Vip Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi avevano riferito che la loro relazione si era chiusa senza strascichi e che erano rimasti in buoni rapporti. Esternazioni che, a distanza di una settimana, non hanno trovato conferma con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e l'imprenditore che si sono resi protagonisti di roventi scontri. Pesanti le accuse mosse dalla ventisettenne che ha più volte dichiarato che i comportamenti del napoletano sono stati ai limiti dello stalking . "Mi sentivo oppressa, continuava a venire sotto casa ed al ristorante" - ha raccontato durante la puntata del 20 settembre del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Dall'altra parte Antinolfi non ha nascosto il fastidio per le parole pronunciate da Soleil in trasmissione e ad alcuni coinquilini ha manifestato l'intenzione di lasciare il Grande Fratello prima di tornare a discutere con l'italo americana. Dopo un nuovo affondo di quest'ultima il trentaseienne ha perso le staffe ed ha riferito di essere pronto ad adire le vie legali: "Basta, la denuncio".

Soleil accusa Gianmaria: 'Mi sentivo oppressa'

Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge hanno continuato a punzecchiarsi da quando sono entrati nella casa del Grande Fratello Vip. Tra i due c'è stato un breve flirt che sembrava essere stato archiviato senza particolari strascichi. Nella casa, però, l'imprenditore non ha nascosto di essere rimasto deluso dal modo con il quale si è chiusa la relazione con l'ex fidanzata di Luca Onestini.

"Ad un certo punto non mi hai risposto più al telefono". Di contro la ventisette ha ribattuto di essere stata infastidita da alcuni suoi comportamenti oppressivi dopo aver chiarito che non aveva avuto nessuna relazione con lui. "Dice che io sono qui perché parlo di lui ma in realtà è il contrario" - ha affermato Soleil durante la terza puntata della sesta edizione del GF Vip sottolineando che Antinolfi ha invaso la sua privacy con i suoi comportamenti.

Immediata la replica dell'imprenditore che ha spiegato che Soleil non è una vittima: "Chiudiamola qui perché ad ogni azione c'è una reazione".

L'imprenditore sbotta al termine della puntata del 20 settembre: 'La querelo'

Lo scontro tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi è proseguito anche al termine della puntata del 20 settembre del GF Vip.

Dopo aver meditato l'abbandono l'imprenditore ha avuto un nuovo confronto con la ventisettenne alla quale ha raccontato di averla sempre trattata bene e di aver fatto il possibile per farla sentire una principessa. L'italo americana ha ribadito che alcuni comportamenti dell'ex sono stati al limite dello stalking .

Di fronte all'ennesima accusa l'imprenditore ha sbottato: "Dici cose gravi e stai usando termini pesanti" - ha riferito Antinolfi prima di annunciare che farà in modo di mettersi in contatto con i suoi legali per denunciarla: "Voglio querelarla".