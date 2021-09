Lunedì 27 settembre su Canale 5 è stata trasmessa una nuova puntata del GF Vip 6. Tra i protagonisti della serata c'è stata anche Francesca Cipriani: la showgirl è stata messa al corrente di un commento negativo sul suo conto scritto da Tina Cipollari. La gieffina con rammarico ha sostenuto che l'opinionista di Uomini e donne sarebbe stata consigliata male da alcuni amici.

La stoccata dell'opinionista

Durante la quinta puntata, Alfonso Signorini ha voluto commentare con Francesca Cipriani la sua reazione ad una dedica del fidanzato. Nel dettaglio, la showgirl è scoppiata in lacrime dopo avere ricevuto la visita fuori dalle mura della casa di Cinecittà dal suo attuale compagno.

Davanti ad una Francesca commossa, il conduttore ha mostrato anche alcuni commenti negativi sulla sua reazione. Il tweet mostrato è arrivato da Tina Cipollari: "Ridicola". Nel leggere le parole al vetriolo dell'opinionista di Uomini e Donne, Cipriani è apparsa spiazzata.

La reazione della gieffina

Francesca Cipriani ha raccontato a Signorini un aneddoto legato ad un incontro con Tina Cipollari. Secondo a quanto riferito dalla gieffina, le due donne si sarebbero incontrate ad un evento e l'opinionista di Uomini e Donne le avrebbe riservato moltissimi complimenti. Dal canto suo, anche Francesca si sarebbe complimentata con Tina: "Io l'adoro e lei adora me". Successivamente, la showgirl ha cercato di dare una spiegazione alle parole di Cipollari: "È stata consigliata a fare questo".

A quel punto, il conduttore del Reality Show ha chiesto cosa volesse dire Francesca con quelle affermazioni. La diretta interessata anziché glissare, ha spiegato che ha degli amici in comune con Cipollari che in passato le hanno fatto molto male. Perplesso per la versione dei fatti della gieffina, Signorini si è domandato perché una donna come Tina abbia dovuto scrivere un commento negativo su "commissione".

Di conseguenza, il giornalista e conduttore ha fatto sapere di voler contattare Tina nei prossimi giorni per sapere come sono andate le cose realmente.

GF Vip: Katia Ricciarelli contro Tina

Terminata la puntata, Francesca Cipriani è tornata a parlare del commento negativo di Tina Cipollari. Nel mezzo della conversazione è intervenuta Katia Ricciarelli che ha sparato a zero sull'ex moglie di Kikò Nalli.

Come raccontato dalla soprano, tra le due non ci sarebbe un buon feeling. La 75enne ha sostenuto di essere stata trattata malissimo da Cipollari in un programma Mediaset. Cipollari avrebbe rimproverato Ricciarelli di sentirsi superiore solamente perché cantante lirica. Anziché incassare, Katia ha riferito di averle risposto a tono: "Sappi che non sei nessuno". Sulla base di quanto dichiarato, Katia Ricciarelli ha sostenuto di non avere un bel ricordo di Tina Cipollari.