Katia Ricciarelli è finita al centro del clamore mediatico. Terminata la quinta puntata del GF Vip, in onda lunedì 27 settembre su Canale 5, la cantante lirica ha ironizzato sulle doti intime di Alex Belli. Parlando con alcuni coinquilini, la 75enne veneta ha confidato di essere rimasta delusa dall'esperienza in "Love Boat" con l'attore.

Il commento della gieffina

Con la complicità di Alfonso Signorini, Katia Ricciarelli ha vinto un soggiorno nella "Love Boat" con Alex Belli. Una volta approdati nella nuova stanza, i due coinquilini hanno brindato con dello spumante.

Terminato il soggiorno "amoroso", la soprano si è confidata con alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip.

Scendendo nel dettaglio, la 75enne ha ironizzato sulle doti intime dell'attore: "Una roba piccola..." Katia, leggermente brilla, ha invitato gli autori del Reality Show a mandare nella "stanza dell'amore" persone più virili di Alex Belli. Non contenta, l'ex moglie di Pippo Baudo ha continuato a "sparlare" del gieffino: "Che delusione ragazzi, mamma mia". La diretta interessata ha sostenuto che in quella parte della Casa devono andarci persone che si attraggono fisicamente, perché tra lei e Alex non è accaduto nulla. Ricciarelli ha spiegato di essersi sentita da sola nella "Love Boat" dal momento che al suo fianco c'era un uomo poco virile.

La concorrente ha supplicato agli altri concorrenti di non parlarne con il diretto interessato. Poi, Katia si è accorta di essere andata un po' troppo sul personale quindi ha tagliato corto sull'argomento: "Da casa diranno che sono impazzita, ragazzi sono ubriaca".

Ricciarelli spara a zero su Tina Cipollari

Terminata la quinta puntata del reality show di Canale 5, Francesca Cipriani ha ammesso di esserci rimasta male per il tweet di Tina Cipollari.

Quest'ultima, sui social, ha commentato la reazione della showgirl ad una sorpresa del compagno: "Che ridicola". Mentre Francesca era intenta a parlare del rapporto che la lega all'opinionista di Uomini e Donne, è intervenuta Katia Ricciarelli.

La 75enne di Rovigo ha rivelato di avere avuto una brutta esperienza con Cipollari: "Mi ha trattata malissimo".

La diretta interessata ha spiegato che Tina l'avrebbe accusato di essere snob solamente perché cantante lirica. Tuttavia Katia, anziché perdersi d'animo, avrebbe risposto a tono alla "nemica". La gieffina ha confidato di avere invitato Cipollari a stare al suo posto e non parlare di lei: "Le ho detto cosa voleva e le ho ricordato che non è nessuno". Infine, Katia ha ammesso di non avere un bel ricordo dell'incontro con Tina Cipollari: "Ma per l'amore del cielo".

A questo punto, non è escluso che la destinataria del messaggio non arrivi al GF Vip per una "resa dei conti".