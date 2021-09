Giucas Casella sta regalando siparietti divertenti all'interno della casa del Grande Fratello Vip. L'illusionista, dopo aver fatto una gaffe non ricondandosi chi fosse Tommaso Eletti, è caduto nuovamente in una dimenticanza, non riuscendo a fare mente locale su chi fossero Andrea e Miriana.

Fortunatamente, in giardino con lui c'erano Alex Belli e Manuel Bortuzzo che hanno aiutato Giucas a capire di chi stessero parlando.

Giucas Casella dimentica chi siano Andrea e Miriana al GF Vip

Giucas Casella probabilmente non ha molta memoria fotografica, perché si sta dimenticando dei volti dei concorrenti che stanno vivendo con lui nella casa più spiata d'Italia.

Infatti, com'era già accaduto nella notte di sabato 25 settembre quando non ricordava chi fosse Tommaso Eletti, il primo concorrente eliminato, in queste ore è incappato in un altro vuoto di memoria.

Giucas, mentre si trovava in giardino con altri due coinquilini, è apparso smarrito sentendo il nome di due persone, ovvero Andrea e Miriana. Durante la conversazione con Manuel Bortuzzo e Alex Belli, Casella ha chiesto delucidazioni in merito, per capire chi fossero queste persone.

GF Vip: Alex e Manuel aiutano Giucas Casella a ricordare chi sia Andrea

Casella ha chiesto chi fossero i concorrenti ad essere finiti in nomination, e Alex ha replicato: "Gianmaria, Nicola, Andrea e Miriana". Lo sguardo di Giucas è apparso perplesso quando ha sentito pronunciare gli ultimi due nomi, e a questo punto Manuel l'ha aiutato a ricordare chi fosse Andrea, suggerendogli: "Quello riccio, che fa sempre palestra".

Queste informazioni, però, non hanno consentito all'illusionista siciliano di capire di chi si trattasse.

Belli e Bortuzzo, allora, hanno aggiunto: "Dorme con te". E così finalmente Giucas Casella ha capito chi fosse il concorrente andato in nomination.

GF Vip: la gaffe di Giucas Casella

Anche sul nome di Miriana, Giucas Casella è apparso piuttosto dubbioso, non riuscendo a ricordare chi fosse.

Anche in quest'occasione, Alex e Manuel hanno aiutato il coinquilino del GF Vip a capire di chi si stesse parlando. Belli ha chiesto a Casella: "Te la ricordi Miriana? Quella ragazza, quella donna con i capelli neri, bella".

sto volando vi prego non sa neanche il nome di andrea che dorme con lui 😂✈️ #GFVIP pic.twitter.com/jBGUhywbQc — Lucrezia👑 (@lucreziamangino) September 26, 2021

Anche in questo caso, però, il concorrente di Termini Imerese non è riuscito a fare mente locale, e così Alex ha detto: "Miriana Trevisan".

Sentendo il cognome della showgirl, Giucas ha capito di chi si trattasse.

Manuel Bortuzzo allora ha esclamato: "Però lui coi cognomi ci va meglio". Non resta che attendere un po' di tempo per scoprire se Casella riuscirà a ricordarsi di tutti i coinquilini con cui sta vivendo nella casa del GF Vip.