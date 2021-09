Da due settimane è iniziata la sesta edizione del Grande Fratello Vip, con al timone Alfonso Signorini, accompagnato come opinioniste da Sonia Bruganelli (moglie di Paolo Bonolis) e Adriana Volpe (conduttrice tv ed ed concorrente proprio del GF Vip).

Tra le due donne opinioniste pare che però non corrano rapporti idilliaci e questo si sarebbe intuito da alcuni momenti di gelo in studio nel corso delle prime puntate del GF Vip.

Ad aumentare gli attriti è stato un fatto accaduto ieri 25 settembre: Sonia Bruganelli ha postato sui social una foto sorridente assieme a Giancarlo Magalli, il quale da anni non è in buoni rapporti con Adriana Volpe.

Inevitabilmente questo ha causato un botta e risposta social fra le due opinioniste.

Gf Vip: botta e risposta sul social tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Ieri sera, Sonia Bruganelli, ha pubblicato uno scatto sui social che ritraeva lei e Giancarlo Magalli sorridenti, con la didascalia: "Le serate divertenti organizzate all'ultimo momento! Magalli e i suoi aneddoti".

Non è tardata la risposta di Adriana Volpe, la quale in passato ha avuto polemiche il presentatore Giancarlo Magalli (con cui ha condiviso per diversi anni la conduzione de I Fatti Vostri su Rai 2).

In particolare Adriana Volpe a questa foto ha replicato con un video sui social dicendo: ''Che belle le serate organizzate all'ultimo momento, quanto sono bellini!

Dio li fa e poi li accoppia... Ci vediamo lunedì''.

La risposta di Sonia Bruganelli alla polemica

Sonia Bruganelli, dopo le varie critiche ricevute dai fan di Adriana, i quali l'hanno additata come ''malefica'', ''perfida'' o ''che cattiveria'', ha deciso di prendere la parola per fare chiarezza.

In particolare la moglie di Paolo Bonolis ha precisato che le cene che lei organizza, così come la sua vita, prescindono da Adriana Volpe, così come spera che anche la vita di quest'ultima sia indipendente da ciò che fa lei.

L'opinionista ha poi continuato dicendo che durante tutto il tempo passato insieme a Magalli, non si sarebbe parlato assolutamente di Adriana. Ha poi concluso, replicando alle polemiche, specificando come ognuno possa stare da che parte vuole, ma che lei non vede nessuna malizia in quanto accaduto e di non capire come mai si sia scatenata questa polemica.

Non resta che aspettare la puntata del GF Vip di questo lunedì 27 settembre per scoprire se ci sarà o meno un confronto in studio tra le due opinioniste in merito a questa vicenda.