Amedeo Goria al Grande Fratello Vip 6 ha subito lanciato una provocazione alla sua ex moglie Maria Teresa Ruta. Il giornalista ha sostenuto che la donna sarebbe condizionata dal suo attuale compagno. Parole non di certo gravi, ma che potrebbero comunque innescare la reazione dell'ex gieffina, protagonista della scorsa edizione del reality.

Intanto la presunta fidanzata di Amedeo, la giovane Vera Miales, si è fatta sentire sui social, manifestando una certa gelosia.

Amedeo Goria torna a parlare di Maria Teresa Ruta al Gf Vip 6

La presenza nel cast del Gf Vip 6 di Amedeo Goria farà sì che di parli anche in questa edizione della famiglia Ruta-Goria.

Nel Gf Vip 5, il giornalista era stato tirato in ballo più volte sia dalla ex moglie che dalla figlia Guenda. L'uomo era entrato più volte nella Casa di Cinecittà proprio per confrontarsi con Maria Teresa e la figlia. Un particolare di cui si è ricordato anche Alex Belli durante una chiacchierata in giardino.

Proprio durante la conversazione, Amedeo è tornato a parlare di Maria Teresa. Non ha detto nulla di grave ma le sue parole potrebbero comunque generare una reazione di Maria Tesesa Ruta e dal suo compagno Roberto.

Goria su Maria Teresa: 'È condizionata dal suo uomo'

Nel dettaglio, il concorrente del Grande fratello Vip riferendosi alla ex moglie ha testualmente dichiarato: "È molto condizionata dal suo uomo, che è geloso.

Quindi ha sempre paura di esporsi con me". Il discorso di Goria è poi andato avanti, ma a un certo punto la regia ha staccato l'audio.

In questi primi giorni di diretta del GF non è la prima volta che la regia stacca durante dei dialoghi dei concorrenti. È successo anche quando Tommaso Eletti stava cominciando a parlare a ruota libera di Temptation Island.

I telespettatori più fedeli, che seguono il live 24 ore su 24 su Mediaset Extra, non hanno gradito questa situazione.

Gf Vip 6, Amedeo Goria e Vera Miales

In attesa di scoprire quale sarà la eventuale reazione di Maria Teresa, sui social si è fatta sentire la giovane modella Vera Miales, la quale continua a sostenere di essere la fidanzata di Amedeo.

Va ricordato che il giornalista è entrato al Grande fratello Vip dichiarando di voler partecipare come single.

Su Instagram, Vera ha manifestato tutta la propria gelosia nei confronti di Goria e sembra non volersi arrendere, pubblicando anche degli scatti e dei video che la ritraggono insieme a quello che lei definisce il suo fidanzato. In effetti, da quello che si sa, i due si frequenterebbero da diversi mesi. Non è escluso che anche Vera possa prossimamente chiedere ad Alfonso Signorini l'opportunità di avere un confronto con Amedeo.