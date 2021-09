Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana 'Il paradiso delle signore', che narra le passioni, gli amori e i dolori di un gruppo di persone che ruotano attorno alla vita di un centro commerciale della Milano degli anni cinquanta e sessanta. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 20 al 24 settembre 2021, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 15:55.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul lancio della nuova collezione del Paradiso, sull'arrivo di Flora Gentile Ravasi a Milano, sulla decisione di Ludovica di dimettersi dal Circolo e sul trasferimento di Gabriella a Parigi.

Giuseppe chiede un favore a Girolamo

Le anticipazioni de 'Il paradiso delle signore' ci segnalano che l'ultima collezione creata da Gabriella per il Paradiso verrà messa in vetrina, riscuotendo molto successo. Nel frattempo, Ludovica verrà a sapere che ci sono diversi impedimenti nella vendita di villa Brancia. Dopo aver avuto una colluttazione con Massimo Riva, Roberto deciderà di non rivelarlo a nessuno. Giuseppe chiederà a Girolamo di portare per conto suo una lettera in Germania. Adelaide e Umberto si tranquillizzeranno quando verranno a sapere che la morte di Achille Ravasi è stata archiviata come incidente. Più tardi, giungerà a Milano la figlia di Ravasi, Flora, che si recherà al Paradiso per acquistare un intero guardaroba, avendo perso tutti i bagagli nel viaggio.

Fatto ciò, Flora incontrerà al Circolo un assicuratore che le rivelerà che suo padre le ha lasciato una grossa somma di denaro.

Tina si confida con Gabriella

Tina confiderà a Gabriella che il suo matrimonio con Sandro Recalcati è naufragato ormai da diverso tempo. Dopo aver scoperto che la figlia di Ravasi è arrivata a Milano, Umberto e Adelaide cercheranno di capire se potrebbe essere una minaccia per loro due.

Poco dopo, Flora chiederà di vedere Adelaide in quanto moglie del suo defunto padre. Dopo aver parlato con la giovane, la contessa e Guarneri si tranquillizzeranno definitivamente. Maria riceverà una lettera scritta da Rocco, mentre Vittorio si prodigherà nella ricerca di un nuovo stilista per il Paradiso. Alla fine, Conti chiederà a Flora di non partire per New York ma di diventare la nuova stilista del negozio.

Dopo aver scoperto che Marcello non è andato al Circolo di sua volontà, Ludovica deciderà di dimettersi, lasciando la carica di vicepresidentessa. Giuseppe chiederà a Tina di non raccontare ad Agnese il fatto che lui abbia incontrato Girolamo. Dopo aver scoperto che Stefania potrebbe essere molto brava come giornalista, Roberto Landi cercherà di convincerla ad intraprendere la carriera nella carta stampata. Gabriella sarà molto malinconica durante la festa d'addio organizzata da lei per salutare tutti i suoi conoscenti prima di trasferirsi a Parigi.