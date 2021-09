Continua su Rai 1 la programmazione della soap opera italiana "Il Paradiso delle Signore", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 15:20.

In base alle trame delle anticipazioni televisive degli episodi in onda da lunedì 20 a venerdì 24 settembre, Flora Ravasi arriverà a Milano e Umberto e Adelaide saranno preoccupati dalla sua presenza. Inoltre Gabriella sta per andare a Parigi, ma si presenterà il problema su chi la dovrà sostituire al Paradiso.

Flora Ravasi giunge a Milano

Nella puntata di "Il Paradiso delle signore" che sarà mandata in onda lunedì 20 settembre, l'ultima collezione di Gabriella sarà mostrata con grande gioia, ma ormai la sua partenza è imminente.

Intanto Ludovica apprenderà che ci sono dei problemi per la vendita di Villa Brancia. Roberto invece avrà uno scontro con Massimo Riva, ex di Anna, ma non dirà nulla a nessuno. Inoltre Giuseppe dirà a Girolamo di inviare una lettera in Germania, mentre Adelaide e Umberto saranno sollevati dopo che la morte di Ravasi è stata indicata come incidente. A Milano arriverà la figlia di Ravasi, Flora Gentile.

Nell'episodio di martedì 21 settembre, Brancia e il Barbieri saranno sempre più legati, ma gli ostacoli davanti a loro non mancheranno. Nel frattempo Flora giungerà in sartoria e acquisterà dei nuovi abiti, dopo aver perso i bagagli. Le Veneri saranno estasiate nel vedere la sua competenza nel campo della moda.

In seguito un assicuratore le annuncerà che il padre le ha lasciato una discreta somma di denaro e una missiva. In tutto questo Tina rivelerà a Gabriella che il suo matrimonio è ormai naufragato da tempo. Umberto e Adelaide invece apprenderanno per caso della venuta in città di Flora.

Ludovica si vuol dimettere dal ruolo di vicepresidente del circolo

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 22 settembre, Umberto incontrerà la figlia del Ravasi per capire che tipo di ragazza è. Intanto la persona che sostituirà Gabriella non si presenterà e la Rossi penserà all'idea di rimandare la partenza, anche per non arrecare danno a Vittorio.

Inoltre Flora vorrà vedere Adelaide, anche perché la contessa rappresenta una delle ultime persone a cui il padre era legato.

Nella puntata di giovedì 23 settembre, Ludovica scoprirà che Marcello non si è presentato di proposito al circolo. La ragazza allora per amore verso il Barbieri, deciderà di dimettersi dal ruolo di vicepresidentessa del circolo. Nel frattempo Vittorio troverà un modo per non impedire che la giovane Gabriella possa partire. In tutto questo Roberto spronerà Stefania a inseguire le sue aspirazioni, mentre Adelaide dopo aver parlato con Flora, capirà che la ragazza non rappresenta affatto una minaccia.

Gabriella saluta tutti prima di andare a Parigi

Infine nella puntata di venerdì 24 settembre Giuseppe supplicherà Tina di non dire niente ad Agnese del suo colloquio con Girolamo.

Intanto Gabriella prenderà parte alla sua festa d'addio prima di partire per Parigi, ma la sua sostituta in realtà non è stata ancora trovata. Infine Flora Ravasi sarà sul punto andare via da Milano, ma Conti vedrà dei bozzetti che la ragazza ha scordato al Paradiso e gli verrà in mente una idea.