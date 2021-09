Sono passati pochi giorni da quando è cominciata la sesta edizione del GF Vip, ma sul web sta già montando una proteste veemente contro Katia Ricciarelli. La cantante ha usato parole un po' forti per descrivere la camicia di Alex e l'atteggiamento delle sorelle Hailé Selassié: gli spettatori chiedono la squalifica soprattutto per un termine pronunciato davanti a Manuel Bortuzzo.

I commenti fuori luogo della concorrente del GF Vip

È stata una serata agitata quella che ha vissuto Katia all'interno della casa del GF Vip. Dopo aver reagito male ad uno scherzo di Soleil, la cantante lirica si è lasciata andare ad un paio di commenti che hanno indignato il web.

Nel dire la sua sulla camicia floreale che ha sfoggiato Alex Belli alcune ore fa, Ricciarelli si è fatta sfuggire un termine che tanti hanno etichettato come omofobo: "Sembri un r...", ha detto la donna davanti alle telecamere.

Le proteste maggiori, però, sono arrivate quando la vippona ha usato una parola poco delicata per descrivere l'atteggiamento un po' passivo delle sorelle Hailé Selassiè.

"Sembrano paralitiche", ha dichiarato l'ex moglie di Pippo Baudo tra le mura di Cinecittà.

Un particolare che ha fatto storcere il naso a molti spettatori, è che questo commento è stato fatto davanti a Manuel Bortuzzo, in sedia a rotelle dopo una sparatoria nella quale è stato coinvolto per caso. Il ragazzo non ha risposto a Katia (e neanche gli altri inquilini presenti), ma sul web si sono esposti in parecchi per chiedere una severa punizione per lei e per l'insensibilità che avrebbe dimostrato.

Notte agitata per i protagonisti del GF Vip 6

Tra i tanti commenti che sono stati scritti su Twitter la sera del 15 settembre, spiccano quelli di chi ha chiesto la squalifica immediata per Katia: le parole che ha usato Ricciarelli per descrivere la camicia di Alex e l'atteggiamento poco partecipativo delle "princesses", non sono piaciute a nessuno.

La cantante, però, ha vissuto altri momenti di tensione: quando è stata informata del fatto che Soleil aveva ordito uno scherzo alle sue spalle, la donna ha reagito male e ha minacciato di lasciare il gioco.

L'ex moglie di Pippo Baudo, infatti, non ha apprezzato la presa in giro che ha ricevuto (hanno fatto credere a lei e a molti altri che un uomo del cast rischiava l'espulsione per aver detto qualcosa di sconveniente su una ragazza della casa), e ha consigliato ai compagni d'avventura di non fare mai più una cosa del genere perché non è divertente.

"Scherzi di questo tipo non mi piacciono. Buffonate orrende, non ci sto", ha tuonato Katia prima di andarsene a dormire.

Scintille all'inizio della nuova edizione del GF Vip

L'edizione numero sei del GF Vip è iniziata da pochi giorni, ma sono già un bel po' le squalifiche che sono state richieste dai fan. Alcuni concorrenti, infatti, sono stati accusati di aver bestemmiato nella casa, ma per ora non esiste prova certa di questo.

Poco prima che il reality-show cominciasse, Alfonso Signorini ha chiarito che quest'anno ci sarà più elasticità nei confronti delle parole fuori luogo che pronunceranno i vipponi. Il presentatore ha spiegato che non ci sarà l'espulsione per chi userà termini potenzialmente offensivi (come quelli che ha pronunciato Katia Ricciarelli l'altra sera all'indirizzo di Alex e delle sorelle Hailé Selassié) se nelle intenzioni di partenza non ci sarà quella di ferire un compagno d'avventura o i telespettatori. Il nuovo regolamento, dunque, prevede che solamente le imprecazioni volontarie vengano punite senza appello e come è sempre successo da quando il programma va in onda su Canale 5.