Il Grande Fratello Vip 6 non è ancora partito e già fioccano i pronostici sul possibile vincitore. Secondo i bookmakers il favorito sarebbe Manuel Bortuzzo, il 22enne rimasto paralizzato a seguito di una sparatoria.

Molto quotata su Eurobet.it è anche l'ex tronista Sophie Codegoni, così come Raffaella Fico e Francesca Cipriani.

Manuel Bortuzzo dato per vincitore del Gf Vip 6

La sesta edizione del Grande fratello Vip debutterà su Canale 5 lunedì 13 settembre. Mancano quindi poche ore prima di vedere i 22 concorrenti varcare la porta di Cinecittà. In attesa della messa in onda della prima puntata, come ogni anno, gli scommettitori hanno già puntato su uno dei Vip.

Si tratta di Manuel Bortuzzo, il 22 enne ex nuotatore, vittima di un agguato che, due anni fa, lo costrinse su una sedia a rotelle. Manuel quindi, secondo i bookmakers sarebbe il favorito per vincere di questa nuova edizione. Su Eurobet.it il successo dell'ex atleta viene bancato a 4,00.

Chi vincerà il Gf Vip 6? Gli scommettitori puntano anche su Sophie

In cima ai pronostici anche l'ex tronista di Uomini e donne Sophie Codegoni, quotata a 8,00. Francesca Cipriani a 9,00 e Raffaella Fico a 11,00.

Per queste ultime, il Gf non è una novità. Per loro si tratta di un ritorno, visto che avevano già partecipato alla versione Nip del reality. Proprio grazie alla partecipazione avvenuta anni fa, ha avuto inizio la loro carriera nel mondo dello spettacolo.

Per loro dunque, una seconda chance e una ulteriore possibilità di mostrare tutti i lati del loro carattere e della loro personalità.

Sarebbe ben quotata anche Soleil Sorge, mentre per Tommaso Eletti, reduce da Temptation Island, sembrano esserci meno chance di vittoria. In fondo alla classifica degli scommettitori c'è Gianmaria Antinolfi, quotato a 51,00.

Manuel Bortuzzo parla del proprio ingresso nella casa

Naturalmente quanto sopra riportato è una stima provvisoria, visto che, probabilmente, nel corso delle prossime settimane entreranno nuovi concorrenti che potrebbero cambiare le dinamiche.

Sta di fatto che, ancor prima di iniziare, pare che il pubblico si sia già affezionato a Manuel Bortuzzo.

La sua presenza al Grande Fratello Vip 6 è una grande opportunità per mostrare la quotidianità delle persone disabili. Concetto espresso proprio dal 22enne che ha sottolineato come la maggior parte delle persone non sappiano come avvicinarsi alla disabilità. "C'è una sorta di imbarazzo" ha detto Manuel, il quale ha confidato di voler far capire alle persone cosa vuol dire alzarsi, vestirsi e fare le cose minime. Un modo per abbattere un muro che sembra essere ancora troppo alto. Forse anche per questa grande forza, Manuel Bortuzzo è considerato il principale candidato alla vittoria del Gf Vip 6.