Aumenta il numero dei concorrenti del GF Vip 6: il giornalista Davide Maggio fa sapere che lunedì 13 settembre saranno in 22 a varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà. Alle già ufficializzate Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni, si aggiungono molte celebrità provenienti dai più vari settori del mondo dello spettacolo e dello sport: Manuel Bortuzzo, ex promessa del nuoto, è tra i protagonisti più attesi perché sarà il primo inquilino della casa su una sedia a rotelle.

Anticipazioni sul ritorno del GF Vip

Ad oggi, venerdì 3 settembre, sono 19 i nomi che sono trapelati sugli inquilini del GF Vip, ovvero le celebrità che tra meno di due settimane entreranno nella casa.

Davide Maggio, però, anticipa che ci sono ancora tre personaggi in bilico (si tratterebbe di tre uomini), cioè che non sono ancora stati inseriti nell'elenco ufficioso dei concorrenti della sesta edizione.

Il giornalista, dunque, su Twitter ha scritto: "I concorrenti del GF Vip saranno 22". "22 più 2, per la precisione, perché le tre sorelle valgono per un solo vippone", ha specificato l'uomo che sostiene di conoscere quasi tutto il cast della nuova stagione del reality-show di Canale 5. Le sorelle alle quali ha fatto riferimento Maggio, sono le figlie dell'imperatore etiope Hailé Selassié: Lucrezia, Jessica e Clarissa parteciperanno al format Mediaset ma insieme, ovvero giocheranno come se fossero un'unica entità.

La formazione quasi completa del GF Vip 6

La lista dei vipponi ufficiosi del GF Vip 6, dunque, al momento conta 19 protagonisti (per arrivare ai 22 annunciati da Davide Maggio ne mancano tre ancora misteriosi), 21 se le sorelle etiopi non vengono considerate come un'unica inquilina.

Il giornalista, dunque, fa sapere che lunedì 13 settembre entreranno nella casa di Cinecittà per cominciare l'avventura: Manuel Bortuzzo (ex nuotatore la cui carriera è stata stroncata da un colpo di pistola nel 2019), Ainette Stephens (valletta con una storia interessante), Amedeo Goria (concorrente un anno dopo Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda), Aldo Montano (schermidore olimpico), Gianmaria Antinolfi (noto per i flirt passati con Dayane Mello e Belen Rodriguez), Giucas Casella (mago avvezzo ai reality), Lucrezia, Clarissa e Jessica Hailé Selassié (che gareggeranno insieme), Jo Squillo (cantante e conduttrice), Katia Ricciarelli (soprano e personaggio televisivo), Manila Nazzaro (ex Miss Italia), Miriana Trevisan (soubrette), Nicola Pisu (figlio di Patrizia Mirigliani), Sophie Codegoni (ex tronista di Uomini e Donne), Soleil Sorge (influencer ed ex di Jeremias Rodriguez e Luca Onestini) e Tommaso Eletti di Temptation Island 2021.

Le 'vecchie glorie' del GF Vip

Ai personaggi appena citati, Davide Maggio aggiunte un ragazzo che non è particolarmente famoso ma che ha una storia molto forte. Tra gli inquilini della sesta edizione del GF Vip, dunque, dovrebbe esserci anche Samy Youssef, un modello affermato che è arrivato in Italia a bordo di un barcone partito dall'Egitto (è uno dei tre che si sono salvati del suo gruppo).

La casa più spiata d'Italia, però, quest'anno riaccoglierà anche vecchie glorie: nel cast sono presenti tre donne che hanno già partecipato al reality-show molto tempo fa, come Raffaella Fico (che ritorna dopo 13 anni), Francesca Cipriani e Carmen Russo. La prima puntata andrà in onda lunedì 13 settembre, ma qualche giorno prima dovrebbe essere diramato l'elenco dei vipponi che si apprestano ad animare quella che potrebbe essere la stagione più lunga della storia del programma (si dice che potrebbe andare avanti anche nove mesi).