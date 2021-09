Colpo di scena nella puntata di Un Posto al Sole di giovedì 23 settembre 2021 su Rai 3 alle 20:45 circa. Le indagini sull'aggressione di Susanna continuano senza sosta, ma Niko e Franco hanno deciso di fare di testa loro. Decisi a scoprire il vero colpevole, sono pronti a tutto pur di arrivare alla verità. Una verità che potrebbe fare molto male una volta venuta alla luce. Renato è ancora sospettato e sarà difficile far cadere le accuse che gravano su di lui, colpevole di non aver rivelato sin dall'inizio di aver visto Susanna nel giorno in cui è stata aggredita.

Nell'episodio del 23 settembre, Niko farà venire dei dubbi ad Adele in merito all'innocenza di Mauro.

Nel frattempo, Serena scopre che Filippo non le ha raccontato tutto: sta scambiando molti messaggi con Viviana, nonostante sia partita per Tenerife. Ci sarà qualcosa tra i due? Di seguito, le anticipazioni della puntata.

Un Posto al Sole episodio di giovedì 23 settembre 2021

Renato sta facendo molta fatica a convincere gli inquirenti della sua innocenza in merito all'aggressione di Susanna. Niko e Franco lo stanno aiutando e Boschi sembra aver scoperto qualcosa che apre una nuova pista. Adele sarà costretta a riflettere sul suo rapporto con Mauro, una volta che il giovane Poggi le parlerà a cuore aperto.

Situazione al limite per Silvia, che continua a tradire Michele con Giancarlo. L'appuntamento mancato con il marito è stato un pericoloso campanello d'allarme. La verità sarà vicina?

Mauro ha aggredito Susanna? Anticipazioni Un Posto al Sole

Nella puntata del 23 settembre di Un Posto al Sole, le indagini di Niko porteranno a un altro punto di svolta.

Adele, non più tanto sicura dell'innocenza di Mauro, inizia a maturare dubbi inquietanti sul suo conto, preparandosi al peggio.

Roberto ha un imprevisto che si rivela un'ottima occasione per guadagnare terreno con Marina. La tenace Giordano non è tranquilla nel suo rapporto con Rosato e si sta interrogando sui motivi che lo hanno portato ad assumere un atteggiamento tanto aggressivo.

Serena scopre che Filippo le ha mentito

Attenzione a Serena che, suo malgrado, scoprirà che Filippo non ha affatto dimenticato Viviana. Anche se la donna con la quale Sartori l'ha tradita tempo fa è partita per Tenerife, non sembra essere completamente sparita dalla sua vita.

Serena verrà a conoscenza del fatto che Filippo e Viviana si stanno sentendo e scambiando regolarmente messaggi. Con la morte nel cuore, inizierà a pensare che la sua lotta per riavere l'amore del marito non stia servendo a nulla. Filippo sceglierà di vivere una nuova relazione con Viviana?

