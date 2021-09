Nella casa del Grande Fratello Vip 6 non c’è pace per Gianmaria Antinolfi. Il 36enne campano è stato protagonista di un nuovo botta e risposta con Soleil Sorge. A detta dell’influencer italo-americana, Gianmaria sarebbe arrivato al Reality Show solamente per aver avuto dei flirt con delle donne molto famose.

L’attacco dell’ex isolana

Dopo il confronto tra Soleil e Gianmaria - avvenuto nella seconda puntata del GF Vip - i due coinquilini hanno avuto un nuovo botta e risposta. Tutto è partito dalla 27enne che ha deciso di stuzzicare l’imprenditore campano.

Nel dettaglio, Soleil ha fatto sapere a Gianmaria che nella puntata di lunedì 20 settembre avrebbe potuta nominarla. Al tempo stesso, però, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha affermato: “Che senso avrebbe il tuo percorso qua dentro senza di me?”

Il 36enne ha quindi risposto alla coinquilina: “Io non ti penso proprio”. A quel punto Sorge ha invitato l’uomo a trovare nuovi argomenti all’interno del reality show, altrimenti finirà nel dimenticatoio.

Poi Gianmaria è andato in confessionale, così Soleil ha potuto continuare ad esprimere la sua opinione. Parlando con gli altri compagni d’avventura, la 27enne ha sostenuto che se Gianmaria è infastidito dalle sue frecciatine potrebbe tranquillamente sorvolare anziché replicare.

‘Evita di dire certe cose’

Una volta che l'uomo è uscito dal confessionale, Soleil è tornata a provocare Gianmaria. L’influencer ha chiesto al coinquilino se avesse trovato un’identità.

Inoltre Soleil ha sostenuto che il 36enne non può parlare come se fosse un vero personaggio famoso. Il motivo? Secondo la 27enne, Gianmaria sarebbe arrivato al Grande Fratello Vip solamente per avere avuto delle relazioni con delle donne veramente famose.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A tale proposito, la diretta interessata ha tagliato corto sull’argomento: “Evita di dire certe cose”.

Il nuovo confronto tra i due coinquilini potrebbe essere oggetto di discussione nella terza puntata del reality show di questo lunedì 20 settembre.

Soleil ha interrotto la conoscenza con Gianmaria in passato

Nell’estate del 2020, Soleil e Gianmaria hanno avuto una frequentazione.

La modella italo-americana ha spiegato pubblicamente perché ha deciso di interrompere la conoscenza con il 36enne campano.

Secondo quanto raccontato dalla ragazza Antinolfi sarebbe diventato pesante e ossessivo. Sebbene Soleil sia stata bene in compagnia di Gianmaria, avrebbe quindi compreso che i due non erano fatti per avere una relazione: la 27enne ha ammesso di volere solo un’amicizia da lui..