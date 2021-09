Nella casa del Grande Fratello Vip 6 è tempo di confidenze. Gianmaria Antinolfi parlando con Raffaella Fico ha rivelato di avere provato dei sentimenti forti verso Soleil Sorge. L’imprenditore campano non ha nascosto di avere sofferto, anche se oggi ha superato la cosa ed è più sereno.

La confessione del ‘vippone’

Nell’estate del 2020, Gianmaria è finito al centro del Gossip. Nel dettaglio, il giovane ha avuto una breve relazione con Belen Rodriguez: il settimanale di Alfonso Signorini aveva dato la notizia. Successivamente, si è mormorato di un flirt tra l’imprenditore e Soleil.

Anche in questo caso, però, la frequentazione durò solamente qualche settimana. Parlando con Raffaella Fico, Gianmaria ha confidato di avere sofferto per Soleil: “Sono stato innamorato”. Il diretto interessato per evitare equivoci, ha precisato che da parte sua c’era un sentimento reale. Successivamente, l’imprenditore ha spiegato come sono andate le cose tra loro: “Da amici intimi, ha iniziato a diventare una cosa più importante”. Antinolfi ha fatto sapere che tra lui e Soleil c’era una sorte di relazione, ma la 27enne ha sempre confidato di non essere pronta a legarsi sentimentale.

Gianmaria oggi è felicemente fidanzato

Il 36enne ha spiegato che oggi è felicemente fidanzato con Greta. All'inizio della relazione con l’attuale compagna, Gianmaria non era pronto: “Provavo ancora un forte sentimento per questa persona”.

Oggi, i rapporti tra i due coinquilini sono molto sereni. Lo stesso Antinolfi e Sorge hanno deciso di dormire nella stessa stanza, insieme a Tommaso Eletti.

Archiviata la rottura con Soleil, il diretto interessato ha voltato pagina dal punto di vista sentimentale. La 27enne italo-americana invece, risulta essere single.

In passato Soleil ha avuto una relazione e una convivenza con Jeremias Rodriguez.

Antinolfi rimproverato dalle opinioniste

Gianmaria Antinolfi ha varcato la porta rossa della casa più spiata d’Italia lo scorso lunedì 13 settembre. Il 36enne nel video di presentazione ha confidato di essere un grande seduttore, tanto da descriversi come un “incantatore di serpenti”. Inoltre, il diretto interessato ha parlato delle due ex: “Sono l’ex di Belen Rodriguez”.

Sebbene Gianmaria ha rivelato di non voler dire nulla sulla modella sudamericana, ha fatto presente di avere avuto anche una relazione con Dayane Mello. A quel punto dallo studio sono intervenute le opinioniste. Sonia Bruganelli ha confidato che Gianmaria non è il suo ideale di uomo. Poi, ha chiosato: “Lui non è tanto famoso”. Adriana Volpe invece, si è complimentata con il “vippone”. Al tempo stesso, però, ha fatto presente di non amare chi fa le liste delle ex fidanzate.