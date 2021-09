Quando mancano pochi giorni al debutto della sesta edizione del Grande Fratello Vip, due ragazze del cast si stano già punzecchiando a distanza. Sophie Codegoni ha rilasciato dichiarazioni pungenti sull'ex "collega" di Uomini e Donne Soleil, che le ha subito risposto sui social network dalla camera d'albergo dove sta affrontando l'isolamento prima di entrare nella casa. Le influencer potrebbero essere rivali tra le mura di Cinecittà, soprattutto secondo le parole che la 19enne ha detto su Sorge.

Prime rivalità nel cast del GF Vip

Soleil e Sophie sono sicuramente due ragazze con un medesimo percorso televisivo, che tra pochi giorni si incrocerà nella casa del GF Vip.

Le influencer, infatti, sono concorrenti della sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini.

Intervista poco prima del debutto, Codegoni ha risposto così quando le è stato chiesto con quale vippone potrebbe non andare d'accordo a Cinecittà: "Fra i nomi che ho letto, Soleil è quella con cui mi scontrerò di più. Siamo tutte e due molto dirette, ma troppo diverse".

L'ex tronista di Uomini e Donne, dunque, è certa del fatto che Sorge potrebbe diventare una sua antagonista durante la convivenza, soprattutto perché i loro caratteri non sarebbero fatti per legarsi, ma solo per contrastarsi su svariati argomenti.

La replica piccata dell'influencer del GF Vip

Soleil ha preferito non fare nomi quando le è stata posta la stessa domanda, anzi ha detto che sarebbe spiacevole per lei dover condividere gli spazi con persone che non sopporta: "Conoscendomi, potrebbe esserci qualcuno che metterà alla prova la mia pazienza".

Nel pomeriggio dell'8 settembre, però, Sorge ha risposto indirettamente a Sophie tramite il "Fammi una domanda" che ha proposto ai suoi follower di Instagram.

A chi le ha chiesto di esprimere un parere su Codegoni pochi giorni prima d'incontrarla nella casa del GF Vip, l'influencer ha risposto: "Io penso che potremmo andare d'accordo, almeno da come l'ho conosciuta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Forse ha detto quelle cose perché ha poca esperienza e quindi è prevenuta o vuole creare questo tipo di dinamiche".

"Basta con questa guerra tra donne", ha aggiunto Sorge nella storia che ha dedicato alla "collega" di U&D, con la quale sta per condividere lo stesso tetto per un po' di tempo.

Il percorso da U&D al GF Vip

Anche se non l'ha detto direttamente, Soleil è apparsa piuttosto indispettita dalle dichiarazioni di Soleil sul suo conto, tant'è che su Instagram ha aggiunto: "Trovo tristi le dinamiche di rivalità tra donne.

Soprattutto se non sono spontanee, ma interessate a fare hype".

"Anche se non si va d'accordo, si può parlare senza scontrarsi", ha concluso Sorge nella sua storia che i siti di Gossip tanno riportando l'8 settembre.

Le due concorrenti del GF Vip 6, dunque, non hanno iniziato col piede giusto: l'ex tronista di Uomini e Donne, in particolare, sembra aver fatto storcere il naso alla collega quando ha detto ai giornalisti che è una delle vippone con le quali potrebbe litigare nella casa più spiata d'Italia.

La ex di Jeremias Rodriguez, dal canto suo, ha invocato la pace tra donne, ma ha lanciato una frecciatina alla 19enne quando ha parlato di chi partecipa ai reality show solo per creare dinamiche finte e stare di conseguenza sempre al centro dell'attenzione.

Soleil e Sophie hanno tante cose in comune, a partire dagli inizi in televisione nel dating show di Maria De Filippi: la prima ha esordito un anno fa sulla poltrona rossa, la seconda è stata la scelta di Luca Onestini, che ha lasciato per fidanzarsi con un altro tronista, Marco Cartasegna.