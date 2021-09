Prosegue l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 15:50. Le anticipazioni relative alla settimana di programmazione che va dal 27 settembre al 1° ottobre svelano nuovi colpi di scena. Vittorio rimarrà piacevolmente sorpreso dai bozzetti che ha trovato casualmente, e vorrà capirà chi li ha realizzati. Ben presto il dottor Conti scoprirà che l'autrice di questi disegni non è altro che Flora Gentile Ravasi. Pertanto proporrà alla ragazza di diventare la nuova stilista del Paradiso prendendo il posto di Gabriella, ormai partita per Parigi.

Flora accetterà l'offerta di Vittorio, ma non tutti saranno soddisfatti di questa scelta avventata del direttore. Soprattutto Agnese, anche se nel frattempo è stata promossa responsabile della sartoria, avrà timore di rapportarsi con la giovane americana. La loro collaborazione professionale non partirà con il piede giusto, e Vittorio si ritroverà a fare da mediatore fra le due donne.

Il Paradiso, spoiler fino al 1° ottobre: Vittorio vuole sapere di chi sono i bozzetti

Da lunedì 27 settembre avrà inizio una nuova settimana di programmazione de Il Paradiso delle Signore. Le nuove puntate si prospettano piuttosto interessanti. Nello specifico Vittorio, rimasto piacevolmente sorpreso dai bozzetti trovati, vorrà scoprirà chi è la persona che li ha realizzati.

Il dottor Conti, almeno in primo momento, penserà che sia stata una delle Veneri ad essersi cimentata nel disegno di abiti. Ben presto verrà a sapere che l'autrice di questi lavori è in realtà la giovane Ravasi.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Flora nuova stilista del grande magazzino

Gli spoiler delle puntate che andranno in onda dal 27 settembre al 1 ottobre preannunciano che Vittorio proporrà a Flora di diventare la nuova stilista della sua azienda.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel frattempo a casa Amato si festeggerà la promozione di Agnese a responsabile della sartoria. La giovane Ravasi, dopo aver riflettuto sulla proposta di Vittorio, accetterà di lavorare al Paradiso. Nonostante il traguardo raggiunto, la signora Amato avrà un po' di perplessità riguardo la giovane americana. La donna teme che il suo rapporto con la ragazza possa rivelarsi più difficile del previsto.

Il Paradiso, puntate prossima settimana: Vittorio deve mediare fra Flora e Agnese

Negli episodi de Il Paradiso delle Signore che saranno trasmessi sino al 1° ottobre, Flora sarà accolta con entusiasmo dalla Veneri. Adelaide, invece, non prenderà bene la notizia che la figlia del suo ex marito resterà a Milano. La collaborazione fra la giovane Ravasi e la signora Amato non partirà di certo con il piede giusto. Pertanto Vittorio sarà costretto a fare da mediatore fra le due donne affinché trovino un giusto equilibrio per lavorare.