Gianmaria Antinolfi è uno dei 22 "vip" pronti a entrare nella casa del Grande Fratello Vip 6. L'imprenditore ha dichiarato di entrare al Reality Show da single, quindi non si pone alcun limite. Al contrario, l'esperto di Gossip Amedeo Venza ha riferito che Gianmaria lontano dai riflettori potrebbe avere una relazione. Tuttavia, nella casa più spiata d'Italia potrebbe fare la corte a Soleil Sorge per creare dinamiche interessanti.

Il rumors

Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge che cosa hanno in comune? Entrambi hanno avuto a che fare con la famiglia Rodriguez.

La scorsa estate, lui ha avuto una breve frequentazione con Belen mentre lei ha avuto una relazione e una convivenza con Jeremias. Successivamente, gli addetti ai lavori hanno parlato di un presunto flirt tra Soleil e Gianmaria.

A distanza di mesi dai pettegolezzi sul loro conto, il duo Sorge-Antinolfi si ritroverà nella casa più spiata d'Italia. Stando a una segnalazione riportata da Amedeo Venza, Antinolfi ha sempre dichiarato di essere single nel video di presentazione ma le cose non starebbero affatto così. Questo è quanto riportato dal blogger pugliese: "Pare che Gianmaria abbia una fidanzata, ma nella casa ci proverà con Soleil". Il motivo potrebbe essere creare dinamiche e suscitare simpatia tra i telespettatori.

Ovviamente, in questo caso è d'obbligo utilizzare il condizionale in quanto si tratta solo di supposizioni.

Le dichiarazioni di Antinolfi

In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, in edicola da mercoledì 8 settembre, i 22 concorrenti del reality show di Canale 5 hanno rivelato quali sono le loro aspettative. Gianmaria Antinolfi ha confidato di non temere nessuno all'interno della casa di Cinecittà.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Al tempo stesso, quando è venuto a conoscenza che tra le opinioniste ci sarebbe stata Sonia Bruganelli ha storto un po' il naso. Come raccontato dall'imprenditore, la signora Bonolis è conosciuta per il suo carattere forte. Dunque, Gianmaria non sente di escludere che Bruganelli possa dargli del filo da torcere.

Il commento di Soleil

Nell'intervista rilasciata al settimanale diretto da Alfonso Signorini, anche Soleil Sorge ha reso note le sue aspettative all'interno del reality show. Come spiegato dalla 27enne, sarebbe brutto vivere sotto lo stesso tetto con una persona con la quale non si trova un punto d'incontro. Sebbene Soleil si aspetti di andare d'accordo con tutti, è consapevole che le sue aspettative potrebbero non essere accolte: "Ci sarà sicuramente qualcuno che metterà a dura prova la mia pazienza".

Inoltre, all'interno del reality show la diretta interessata si augura di non fare la "guerra" con altre concorrenti del parterre femminile.