Cresce l'attesa per le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6, la fortunata soap del primo pomeriggio di Rai 1, che tornerà in onda a partire da lunedì 13 settembre in prima visione assoluta. Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di novità, colpi di scena e diverse new entry. Occhi puntati sul personaggio di Salvatore Amato: per lui, in questa sesta stagione, non si esclude che possa arrivare finalmente un nuovo amore, in grado di fargli dimenticare la sua ex fidanzata Gabriella.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6: il ritorno di Anna

Nel dettaglio, le prime anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che ci saranno un bel po' di nuovi ingressi che debutteranno nel corso delle prime puntate della soap opera.

Tra queste va segnalata la presenza di Anna Imbriani, un'ex venere del grande magazzino, che aveva scelto di lasciare Milano insieme al suo compagno, per iniziare una nuova vita altrove.

Peccato, però, che le cose non sono andate nel verso sperato al punto che Anna, a distanza di anni, si ritroverà a mettere di nuovo piede a Milano e con una serie di novità importanti.

Questa volta, infatti, la donna non avrà al suo fianco il compagno, che purtroppo è morto: Anna si ritroverà così vedova e con un bambino da crescere, da sola.

Salvatore affascinato dalla presenza di Anna Imbriani

Nonostante le mille difficoltà, Anna deciderà di non chiedere aiuto a Vittorio Conti, che avrebbe potuto riassumerla all'interno del Paradiso ma riuscirà a trovare lavoro al Circolo, dove comincerà la sua nuova avventura professionale.

La presenza di Anna Imbriani non passerà affatto inosservata e tra i primi ad accorgersi di lei, ci sarà anche il giovane Salvatore Amato.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Anna si presenterà in caffetteria e riuscirà, fin dal primo momento, ad attirare l'attenzione di Salvatore.

Sarà amore tra Anna e Salvatore nelle nuove puntate de Il Paradiso 6?

Il giovane proprietario della caffetteria resterà quasi estasiato dalla presenza di Imbriani: come si evolverà a questo punto la vicenda tra i due?

Non si esclude che, nel corso delle prossime puntate della sesta stagione, Salvatore possa approfondire la conoscenza con Anna e magari rendersi conto di essersi innamorato?

Del resto, l'attore che veste i panni di Salvatore, recentemente sui social aveva annunciato che per il suo personaggio era giunto il momento di voltare pagina e di tornare a credere nell'amore, dopo la cocente delusione che gli è stata inflitta da Gabriella (che scelse di sposare Cosimo Bergamini).

La nuova vita sentimentale del giovane Amato ripartirà dall'affascinante Anna? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.