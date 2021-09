Il Grande Fratello Vip 6 entra nel vivo e tra i protagonisti di questa edizione continua ad esserci Gianmaria Antinolfi che in questi giorni è arrivato ai ferri corti con la sua ex fidanzata Soleil Sorge. I due si sono letteralmente "scatenati" e se ne sono detti di tutti i colori dopo l'ultima puntata serale del reality show condotto da Alfonso Signorini, al punto da mettere in mezzo anche i loro legali. E, in queste ultime ore, Gianmaria si sarebbe addirittura lasciato andare alla rivelazione di un segreto legato sempre alla sua ex fidanzata.

Gianmaria nasconde un segreto su Soleil Sorge al GF Vip?

Nel dettaglio, i telespettatori social che seguono e commentano le vicende dei vari concorrenti del Grande Fratello Vip 6, hanno avuto modo di notare una scena particolare avvenuta poche ore fa all'interno della casa di Cinecittà.

Gianmaria, dopo essere arrivato ai ferri corti con Soleil chiedendole di non rivolgergli più la parola, ha parlato della sua ex fidanzata in compagnia di Jo Squillo e Miriana Trevisan.

Ad un certo punto, la cantante si è allontanata e non ha preso più parte alla conversazione ma Gianmaria ha proseguito il confronto con Miriana.

Miriana Trevisan e la confessione all'orecchio di Gianmaria

Peccato, però, che Antinolfi abbia scelto di dirle qualcosa nell'orecchio, quasi sicuramente un segreto legato proprio alla sua ex fidanzata Soleil Sorge, ben nota al pubblico di Uomini e donne.

A confermare il fatto che Antinolfi le abbia confessato qualcosa di forte, è stata la stessa Trevisan, la quale dopo aver ascoltato il segreto di Gianmaria per circa 30 secondi (il tutto sussurrato all'orecchio), ha esclamato: "Speriamo non si sia sentita, perché è pesante".

Insomma la confessione segreta di Gianmaria sembra aver lasciato decisamente senza parole e spiazzata la showgirl Trevisan, la quale però non ha proferito parola su quanto le è stato detto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Raga ecco il video completo di gianmaria che parla di soleil e miria a poi aggiunge”speriamo nn abbiano sentito xk sono cose pesanti” qualcuno riesce a capire che ha detto?#gfvip pic.twitter.com/EZLZnjaJvt — miry😊 (@miry08371751) September 22, 2021

'L'ho detta solo a te', precisa Antinolfi alla Trevisan nella casa del GF Vip 6

"L'ho detta solo a te questa cosa", ha subito ribadito Gianmaria, lasciando ancora di più il dubbio e una certa aura di mistero su quanto aveva appena confessato alla sua inquilina della casa di Cinecittà.

Come si evolverà la situazione? Dopo le dichiarazioni di Miriana Trevisan, questo segreto che le è stato confessato da Gianmaria verrà svelato nel corso della prossima puntata serale del Grande Fratello Vip 6?

I fan sperano di sì, anche perché il rapporto tra Antinolfi e Soleil, sembra promettere ancora grandi colpi di scena e molte altre rivelazioni potrebbero essere fatte nel corso delle prossime giornate, rendendo così il clima sempre più "infuocato" tra le mura domestiche di Cinecittà.