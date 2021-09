Soleil Sorge sarà una delle inquiline che varcherà la porta rossa della casa più spiata d'Italia e parteciperà alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nata 27 anni fa in America, a Los Angeles, i telespettatori hanno avuto modo di conoscerla quando ha ricoperto il ruolo di corteggiatrice nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. L'italo-statunitense ha partecipato per cercare di conquistare il tronista Luca Onestini, con cui ebbe una relazione sentimentale che durò pochi mesi. Proprio all'indirizzo dell'ex fidanzato la 27enne potrebbe aver scagliato una frecciatina a pochi giorni dall'ingresso nella casa di Cinecittà affermando: "Chi non vorrei incontrare nella Casa?

Sicuramente qualche ex".

La carriera in televisione di Soleil Sorge

Soleil Sorge sarà una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 6. Dopo aver partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice di Luca Onestini è rimasta nell'ambito del piccolo schermo. In particolare, l'italo-americana ha preso parte con la mamma al programma targato Rai Pechino Exress ed è stata una naufraga dell'Isola dei Famosi nel 2019. Soleil ha un bel rapporto con Dayane Mello che è giunta fino in finale nella passata edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. La modella brasiliana ha indicato Soleil come la più grande rivelazione del programma e non ha mancato di sostenerla attraverso i social.

Soleil Sorge non in rapporti idilliaci con Luca Onestini

Deve ancora cominciare il Reality Show che Soleil Sorge ha già lanciato una frecciatina probabilmente all'indirizzo di un ex partecipante del Grande Fratello Vip che è anche stato un suo ex fidanzato, ovvero Luca Onestini. La 27enne ha dichiarato, nel videoclip di presentazione, che nella casa più spiata d'Italia non vorrebbe vedere qualche ex.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'italo-americana, però, non ha avuto una relazione solo con Luca Onestini, ma in passato, ha avuto love story con un altro ex tronista, Marco Cartasegna e con un altro uomo che conosce la casa del GF Vip, Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia. Con Cartasegna e Rodriguez, però, Solei avrebbe mantenuto dei rapporti civili, mentre con Onestini, la cui relazione sentimentale risale a quattro anni fa, nel 2017, non sono mancate le frecciatine e il rapporto fra i due non è stato idilliaco.

Soleil e il rapporto nella Casa con le altre donne

L'influencer nata a Los Angeles ha affermato inoltre di non avere intenzione di creare diatribe con le altre donne che parteciperanno al Grande Fratello Vip 6. Anzi, al contrario, ha dichiarato che fra donne bisognerebbe fare squadra, piuttosto che pensare a scontrarsi. Soleil ha evidenziato la voglia di costruire nuove amicizie e rispolverare i valori di quella che è bellezza dei rapporti tra donne quali il sostegno.