Dopo una settimana di Grande Fratello Vip 6, nella casa di Cinecittà sono scoppiate le prime liti. In particolare, la discussione tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi sta lasciando degli strascichi. Nel dettaglio, la 27enne ha insinuato che l’imprenditore campano avesse un segreto. Dopo un primo momento di silenzio, il 36enne ha deciso di confidarsi con Miriana Trevisan.

L’accaduto

Durante la terza puntata del GF Vip, Soleil è tornata a parlare della breve frequentazione con Gianmaria. La diretta interessata ha sostenuto di essersi sentita “soffocata”, fino a parlare di “stalker”.

Terminata la diretta, i due coinquilini hanno cercato un punto d’incontro che non è mai stato trovato. Nel mezzo della discussione, la 27enne ha chiesto a Gianmaria di rivelare il suo segreto. La diretta interessata ha spiegato che l’agente dell’imprenditore ne ha parlato prima che varcasse la porta rossa. Incalzato da Soleil, il diretto interessato ha spiegato di non avere alcun segreto e di non sapere a cosa si riferisse il suo agente.

Gianmaria vuota il sacco

Nel pomeriggio di mercoledì 22 settembre, Gianmaria si trovava in cucina con Jo Squillo. I due erano intenti a commentare quanto accaduto al Reality Show al termine della terza puntata. Ad un certo punto, però, alcuni telespettatori della diretta h24 hanno notato un episodio curioso.

Mentre Jo si è allontanata, il 36enne ha proseguito la conversazione con Miriana Trevisan. Come emerso nei video, l’imprenditore ha sussurrato qualcosa all’orecchio della showgirl per ben 12 secondi. Successivamente, Gianmaria si è avvicinato nuovamente all’orecchio della coinquilina e ha parlato per altri 15 secondo eludendo i microfoni.

Nelle varie clip presenti, si vede Antinolfi pronunciare la parola “televoto”. Inoltre, il diretto interessato ha chiosato: “Sai perché io rido?”

Di fronte al presunto segreto di Gianmaria, Miriana ha espresso un suo parere ad alta voce: “Speriamo non si sia sentita, perché è pesante”. A quel punto il “vippone” ha ammesso di averne parlato solo con Trevisan.

La stoccata di Roger Garth

Dopo lo scontro avvenuto tra Soleil e Gianmaria, sulla pagina ufficiale di Biccy è intervenuto Roger Garth. L’attore ha fornito la sua versione dei fatti in merito al presunto segreto del 36enne. Come spiegato da Garth, Gianmaria non avrebbe replicato a Soleil solamente perché non ha potuto rispondere come voleva. Infine, il diretto interessato ha confidato che probabilmente nelle prossime settimane lo “scheletro nell’armadio” dell’ex di Belen Rodriguez potrebbe uscire allo scoperto.

A questo punto non resta che attendere quel momento per capire di cosa si tratta.