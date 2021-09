Amedeo Goria continua a tenere banco all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 con una serie di atteggiamenti che non sono piaciuti. Il giornalista sportivo ed ex marito di Maria Teresa Ruta, in questi primi giorni di permanenza tra le mura domestiche di Cinecittà, si è lasciato andare a degli approcci decisamente eccessivi nei confronti della bella Ainett Stephens. In particolar modo, Goria ha allungato fin troppo le mani con la modella e showgirl, al punto da far sbottare le altre donne presenti in casa.

Polemica contro Amedeo Goria al GF Vip 6

Nel dettaglio, da un po' di giorni i fan del Grande Fratello Vip 6, hanno avuto modo di notare degli atteggiamenti strani che riguardano proprio il comportamento di Amedeo Goria nei confronti di Ainett.

Il giornalista è stato accusato di allungare le mani nei confronti della showgirl, cercando in tutti i modi di avere un approccio.

La modella non ha gradito questo modo di fare da parte dell'ex marito di Maria Teresa Ruta: parlando con le altre concorrenti della casa ha ammesso addirittura di voler cambiare letto, dato che in questi giorni i due stanno condividendo la stessa camera.

Il colpo di scena, però, è arrivato durante la serata del 16 settembre, quando dopo essersi messi a letto, Amedeo Goria è tornato ad allungare le mani nei confronti di Ainett.

Il conduttore allunga ancora le mani si Ainett: le donne sbottano

Il giornalista si è lasciato andare ad una serie di grattini (non richiesti) fatti alla modella che nel frattempo stava dormendo. Dopo essere stato beccato dalle altre donne della casa, Goria è stato duramente sgridato, scatenando così la polemica.

In particolar modo, Manila Nazzaro e Francesca Cipriani, che in quel momento si trovavano in camera da letto, dopo aver visto la mano di Goria che continuava ad importunare Ainett, hanno sbottato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Ma la smetti con quella mano", ha sbottato subito l'ex Miss Italia riprendendo così il giornalista e invitandolo a smettere.

"Dai Amedeo", ha fatto subito eco Francesca Cipriani non gradendo anche lei il modo di fare del conduttore e giornalista.

Ci saranno provvedimenti per Goria al GF Vip?

Insomma, le polemiche non mancano e non solo all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, dato che pure sui social non sono mancate le accese critiche nei confronti di Goria per questo modo di fare.

In tanti hanno chiesto che siano presi dei provvedimenti nei confronti del giornalista, o quanto meno che venga ripreso in diretta dal conduttore Alfonso Signorini e dalle due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Nel corso della seconda puntata del GF Vip ci sarà la sgridata in diretta per Amedeo Goria? Lo scopriremo venerdì 17 settembre in diretta.