Cambia la programmazione de Il Paradiso delle Signore 6, la fortunata soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, che continua a riscuotere un grande successo dal punto di vista degli ascolti in daytime. Nella giornata del prossimo lunedì 20 settembre, sono previste delle novità legate al palinsesto pomeridiano della rete ammiraglia Rai, che verrà in parte stravolto per lasciare spazio a un appuntamento speciale con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 6: le novità di lunedì 20 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione de Il Paradiso delle signore 6, rivelano che lunedì 20 settembre la nuova puntata della soap non andrà in onda come sempre alle 15:55 circa, ma anticiperà invece l'orario di inizio alle 15:20 circa.

Una scelta dettata dall'esigenza della rete ammiraglia di rivoluzionare il palinsesto, per lasciare spazio dalle 16:45 allo speciale "Tutti a scuola" con protagonista il Presidente della Repubblica, che farà gli auguri agli alunni italiani per il nuovo anno scolastico.

Il Paradiso delle signore non sarà l'unico programma del daytime che subirà delle modifiche: ad esempio, La Vita in diretta condotta da Alberto Matano non sarà proprio trasmessa e lascerà così spazio libero allo speciale "Tutti a scuola" che andrà avanti fino alle 18:40 circa.

Dal giorno successivo, 21 settembre, però, tutto tornerà di nuovo nella norma: la messa in onda della soap con Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi tornerà in onda alle ore 15.55 e poi a seguire ci sarà spazio per La Vita in diretta.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6: Gabriella se ne va

Ma cosa succederà in queste nuove puntate della soap?

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che ci sarà spazio per l'addio di Gabriella.

La stilista, infatti, deciderà di abbandonare il suo incarico al grande magazzino guidato da Vittorio Conti, per potersi ricongiungere col marito Cosimo Bergamini, che si trova a Parigi.

Una scelta "sofferta" quella di Gabriella, che non ha mai nascosto la sua grande passione verso questo lavoro e il riconoscimento a Vittorio per la fiducia che le ha dato nel corso degli anni.

La donna, però, sentirà il bisogno di riprendere in mano le redini della propria vita matrimoniale e di stare di nuovo al fianco di suo marito.

Ottimi ascolti per il debutto de Il Paradiso delle signore 6 in tv

In attesa di vedere in onda le nuove puntate della soap, la Rai si gode il successo di ascolti Auditel delle puntate trasmesse in questa prima settimana di messa in onda. La media, infatti, è stata di oltre 1,5 milioni di spettatori al giorno con uno share superiore al 16,50%.

La soap, quindi, nonostante lo stop estivo di tre mesi, ha saputo ritrovare subito il suo affezionato pubblico, pronto a scoprire tutte le novità di questa sesta stagione, che andrà avanti fino al prossimo maggio.