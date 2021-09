Katia Ricciarelli continua a essere il personaggio più discusso di questo Grande Fratello Vip 6. La cantante lirica, in questi giorni, è stata al centro dell'attenzione, complici una serie di uscite poco carine fatte all'interno della casa e l'utilizzo di alcuni termini omofobi, che hanno scatenato un vespaio di polemiche. Per ben due volte, infatti, Katia si è lasciata andare all'utilizzo di termini che hanno indignato il pubblico che segue e commenta il reality show sulle varie piattaforme social.

Gli scivoloni omofobi di Katia Ricciarelli al GF Vip 6

Nel dettaglio, mentre dialogava con Alex Belli, Ricciarelli ha ammesso di non aver gradito la camicia che in quel momento indossava l'attore e non si è fatta problemi a bacchettarlo, usando un termine ritenuto omofobo.

"È un po' da ric...", ha sentenziato Katia mentre gli altri concorrenti provavano a "fuggire" dal momento decisamente imbarazzante che si era venuto a creare in casa.

Non è finita qui, perché in questi primi giorni di permanenza all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, l'ex moglie di Pippo Baudo si è lasciata andare all'utilizzo di un'altra espressione omofoba che ha scatenato polemica social.

La cantante giudica gli occhiali di Alex Belli con un termine omofobo

Katia si trovava nella zona relax in compagnia di Alex Belli e Manila Nazzaro. Proprio l'ex Miss Italia stava provando gli occhiali da sole dell'attore e la cantante lirica si è lasciata sfuggire un commento molto discusso sui social.

"Sono un po' da fro...", ha commentato Katia Ricciarelli, senza rendersi conto del termine omofobo appena pronunciato all'interno di un programma televisivo in onda in diretta 24 ore 24 in televisione e in streaming.

Anche in questo caso,Alex Belli ha provato a stemperare un po' l'imbarazzo che si è venuto a creare dopo il termine pronunciato dalla cantante, ma ormai la "frittata era fatta".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il web chiede provvedimenti contro Katia Ricciarelli

Così Katia Ricciarelli si è resa protagonista delle prime polemiche nate all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, dato che questi termini omofobi pronunciati sotto l'occhio vigile delle telecamere hanno scatenato accese discussioni sul web e sui social.

In moltissimi hanno puntato il dito contro Katia, ritenendo che non dovrebbe lasciarsi andare a espressioni del genere in maniera così leggera e c'è anche chi chiede alla produzione del reality show d'intervenire e prendere provvedimenti.

Cosa succederà a questo punto? Quale sarà la decisione finale degli autori nei confronti di Katia? Rischierà la squalifica dal gioco?La risposta nel corso della seconda puntata di venerdì sera.